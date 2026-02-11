15 εκατ. ευρώ «τρύπα» από ανείσπρακτα ενοίκια

Το Ε411 «μπλοκάρει» φόρο έως 45% – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οικονομια
Η απογείωση των ενοικίων δεν έφερε μόνο κέρδη στην τσέπη των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και «κανόνια» από ενοικιαστές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο τίμημα της στέγης. Για τον λόγο αυτό χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν ποτέ. Αν τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν δηλωθούν σωστά και εγκαίρως, η Εφορία μπορεί να επιβάλει φόρο που φτάνει έως και το 45%. Το «κλειδί» για να αποφευχθεί αυτή η άδικη επιβάρυνση είναι το έντυπο Ε411 της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

