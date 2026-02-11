Μαρέβα Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το διπλό χειρουργείο

Το «ευχαριστώ» στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εξιτήριο από το ΚΑΤ για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στα δύο χέρια / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρώτη ανάρτηση στα social media μετά την περιπέτεια υγείας της έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Η σύζυγος του πρωθυπουργού θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους της έστειλαν τις ευχές τους. 

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της περασμένης Κυριακής, η Μαρέβα Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε διπλό χειρουργείο το ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 

Μαρέβα Μητσοτάκη: Τα νεότερα για την υγεία της, μετά την επέμβαση στο ΚΑΤ

Το χειρουργείο και στα δυο της χέρια έγινε από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου) και από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου βρίσκεται στο σπίτι της όπου και αναρρώνει, πλάι στα αγαπημένα της πρόσωπα. 

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στα social media 

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη

Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα», έγραψε.

