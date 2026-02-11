Ευαγγελία Μουμούρη: «Έκανα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα»

Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης καλεσμένη στο Στούντιο 4 και, ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για το επεισοδιακό σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο.

Η ίδια αποκάλυψε το γραφειοκρατικό κόλλημα που υπήρχε -το οποίο τελικά ξεπεράστηκε- και εξαιτίας του οποίου δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία.

Ευαγγελία Μουμούρη: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα

«Είχαμε πει με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και μου είπε ο Αλέξανδρος οτι πάει στο ΚΕΠ να βγάλει μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και περίμενα στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στα χαρτιά φαίνεται ακόμα παντρεμένος», είπε η Ευαγγελία Μουμούρη.

Αφού άλλαξαν τα σχέδια, η ηθοποιός, όπως ανέφερε, ξεκίνησε να πηγαίνει στο κολυμβητήριο, όπου δέχτηκε ένα ακόμη τηλεφώνημα από τον αγαπημένο της, ο οποίος την ενημέρωσε πως το ζήτημα είχε διευθετηθεί και ότι πλέον μπορούσαν να πέσουν οι υπογραφές.

«Είχε έναν γάμο πριν από τον οποίο είχε χωρίσει. Φόρεσα το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Αφού δεν θα παντρευτώ λέω, μη χάσω και το κολυμβητήριο φόρεσα πάνω μου τη γούνα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα για το κολυμβητήριο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: λάθος ήταν, πάμε. Και πήγα και υπέγραψα, δεν έχω καμία φωτογραφία», πρόσθεσε με φυσικότητα η Ευαγγελία Μουμούρη.

Ο ρόλο της στο Ριφιφί

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε στη συνέχεια για τον ρόλο-καριέρας στο Ριφιφί, αλλά και για την τιμητική πρόταση από τον Σωτήρη Τσαφούλια να ενσαρκώσει τη μητέρα του Παναγιώτη, Όλγα.

«Δεν με συγκινεί το πώς έπαιξα. Με συγκινεί ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα, δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αποφάσισε να με πάρει τηλέφωνο για ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ και να μου πει «Εσύ θα είσαι», χωρίς να ξέρω το λόγο. Ρώτησα γιατί… Είπε απλά ότι αυτό ήθελε να κάνει», είπε αναφερόμενη στον Σωτήρη Τσαφούλια και συνέχισε:

«Με είχε δει σε μία παράσταση με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη… Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Με συγκινεί και το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από μία στιγμή της τέχνης μου να συγκινήσω τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η δουλειά μας, το συναίσθημα πέρασε μέσα από τη μουσική, την κάμερα… Ήταν ένα αληθινό συναίσθημα».

Η Ευαγγελία Μουμούρη στο Στούντιο 4

Αναλύοντας τον ρόλο της, στάθηκε στην αληθινή ιστορία πίσω από το σενάριο: «Αυτό είναι ένα γεγονός, πριν από κάθε σκηνή ήμουν στο κινητό και έβλεπα αυτό το παιδί. Εγώ δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα. Μίλησε ο Σωτήρης (Τσαφούλιας), δεν ήθελα να μιλήσω εγώ. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά. Θα πάω όμως στη Μυτιλήνη, το έχουμε πει με το Σωτήρη. Θα πάω να συναντήσω τη μητέρα».

Ενώ, σχετικά με το πώς κατάφερε να ενσαρκώσει την τελευταία σκηνή της σειράς, όπου καταναλώνει την τούρτα με δάκρυα στα μάτια, η Ευαγγελία Μουμούρη τόνισε: «Δεν βάζω στην άκρη την τέχνη και την τεχνική μου, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία δουλειά που στηρίζει όλο αυτό. Ήταν μία στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει το φακό και να «αγγίξει» ανθρώπους. Αυτό είναι που με συγκινεί».

«Περίμενα ότι αν είχε επιτυχία θα ενθουσιαστώ. Δεν υπήρχε ενθουσιασμός. Εντυπωσιάστηκα από την άμεση ανταπόκριση του κόσμου… Είχα μία γαλήνη ότι αυτό πέρασε στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, συγκινούμαι ακόμη. Η Έλλη Γρίβα, που έπαιξε στη σειρά, μου είπε ότι ένας κύριος της είπε ότι όταν έπαιξε η σκηνή, ανέβηκε στον πάνω όροφο του σπιτιού για να κλάψει, να μην τον δουν τα παιδιά του. Αυτό μου δείχνει ότι η τέχνη μας έχει μία πολύ μεγάλη δύναμη… Εγώ απλά, ήμουν το μέσο…».