Λήξη συναγερμού στο Κάραβελ - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα

Απειλή για βόμβα στο γνωστό ξενοδοχείο Κάραβελ, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Αλεβιζοπούλου.

Στις 5 και μισή το απόγευμα σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε γνωστή εφημερίδα και είπε πως στο ξενοδοχείο «Ντιβάνι Καραβέλ» έχει τοποθετηθεί βόμβα και θα σκάσει σε 40 λεπτά. Εκείνη την ώρα στο ξενοδοχείο ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν, με αφορμή τη συμπλήρωση 47 χρόνων από την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Αυτό ήταν και ένας λόγος παραπάνω ώστε να υπάρξει ιδιαίτερη ανησυχία.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, η Βασιλέως Αλεξάνδρου έκλεισε και στα δύο ρεύματα έως τη Μιχαλακοπούλου και άμεσα εκκενώθηκε το ξενοδοχείο. Έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, με τη βοήθεια μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Μόλις έληξε ο χρόνος συναγερμού, λίγο πιο κάτω αντικαθεστωτικοί Ιρανοί που ζουν στην πατρίδα μας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη χώρα τους.

Ο συναγερμός έληξε πριν από λίγα λεπτά.