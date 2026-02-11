Λήξη συναγερμού στο Κάραβελ - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα

Στον χώρο ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 20:46 Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο
11.02.26 , 20:44 Άρτα: «Ράγισαν» κι οι πέτρες στην κηδεία της 35χρονης Ευανθίας
11.02.26 , 20:13 Λήξη συναγερμού στο Κάραβελ - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα
11.02.26 , 19:47 Στο τελικό Κυπέλλου ο ψυχωμένος ΟΦΗ των 10 παικτών
11.02.26 , 19:45 15 εκατ. ευρώ «τρύπα» από ανείσπρακτα ενοίκια
11.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Στέλιος άργησε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;
11.02.26 , 19:39 Τραγωδία στην Κυπαρισσία: Νεκρό παιδί 3 ετών
11.02.26 , 19:28 ΑΣΣ Ελλάδας – Τουρκίας: Τα 7 κείμενα που υπογράφηκαν και η Κοινή Δήλωση
11.02.26 , 19:21 Ευαγγελία Μουμούρη: «Έκανα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα»
11.02.26 , 19:20 BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται
11.02.26 , 19:04 Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
11.02.26 , 18:55 Μακελειό στον Καναδά: Η ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο
11.02.26 , 18:20 Άννα Κορακάκη: Η εξομολόγηση μετά τη γέννηση της κόρης της!
11.02.26 , 18:02 Μαρέβα Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το διπλό χειρουργείο
11.02.26 , 18:01 Η BMW και το... λινάρι
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απειλή για βόμβα στο γνωστό ξενοδοχείο Κάραβελ, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Αλεβιζοπούλου.

Στις 5 και μισή το απόγευμα σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε γνωστή εφημερίδα και είπε πως στο ξενοδοχείο «Ντιβάνι Καραβέλ» έχει τοποθετηθεί βόμβα και θα σκάσει σε 40 λεπτά. Εκείνη την ώρα στο ξενοδοχείο ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν, με αφορμή τη συμπλήρωση 47 χρόνων από την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Αυτό ήταν και ένας λόγος παραπάνω ώστε να υπάρξει ιδιαίτερη ανησυχία.

Απειλή για βόμβα στο γνωστό ξενοδοχείο Κάραβελ

Αμέσως στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, η Βασιλέως Αλεξάνδρου έκλεισε και στα δύο ρεύματα έως τη Μιχαλακοπούλου και άμεσα εκκενώθηκε το ξενοδοχείο. Έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, με τη βοήθεια μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Μόλις έληξε ο χρόνος συναγερμού, λίγο πιο κάτω αντικαθεστωτικοί Ιρανοί που ζουν στην πατρίδα μας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη χώρα τους.

Λήξη συναγερμού στο Κάραβελ - Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα για βόμβα

Ο συναγερμός έληξε πριν από λίγα λεπτά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 |
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top