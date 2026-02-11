Τραγωδία στην Κυπαρισσία: Νεκρό παιδί 3 ετών

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο - Υπέστη ανακοπή

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Τραγωδία συγκλονίζει την Κυπαρισσία, αφού παιδί 3 ετών έφυγε από τη ζωή. 

Το 3χρονο αγοράκι εισήχθη στο νοσοκομείο τη Δευτέρα 9/2 με δύσπνοια και πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διέγνωσαν αναπνευστική λοίμωξη και αποφάσισαν να γίνει εισαγωγή για παρακολούθηση της κατάστασης. 

Κυπαρισσία: Απήγαγαν κτηνίατρο, τον λήστεψαν και τον άφησαν στην ερημιά

Το παιδί, με πατέρα υπήκοο Ουγγαρίας και μητέρα υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου, υπέστη ανακοπή, διασωληνώθηκε και τελικά εξέπνευσε την Τρίτη (10/2).

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
 |
ΠΑΙΔΙ
