Τραγωδία στην Κυπαρισσία: Νεκρό παιδί 3 ετών

Τραγωδία συγκλονίζει την Κυπαρισσία, αφού παιδί 3 ετών έφυγε από τη ζωή.
Το 3χρονο αγοράκι εισήχθη στο νοσοκομείο τη Δευτέρα 9/2 με δύσπνοια και πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διέγνωσαν αναπνευστική λοίμωξη και αποφάσισαν να γίνει εισαγωγή για παρακολούθηση της κατάστασης.
Το παιδί, με πατέρα υπήκοο Ουγγαρίας και μητέρα υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου, υπέστη ανακοπή, διασωληνώθηκε και τελικά εξέπνευσε την Τρίτη (10/2).
Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου.