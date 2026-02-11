ΑΣΣ Ελλάδας – Τουρκίας: Τα 7 κείμενα που υπογράφηκαν και η Κοινή Δήλωση

Συνεργασία των ΥΠΕΞ και ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σμύρνης

Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επτά κείμενα υπεγράφησαν μετά τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας σήμερα, στην Άγκυρα, με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα  

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

H κοινή δήλωση Ελλάδας – Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του 6ου ΑΣΣ   

Στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών τους σχέσεων, με σαφή στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου στα 10 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση Ελλάδα και Τουρκία στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε  μετά την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα.  

Συγκεκριμένα, στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν, οι δύο πλευρές κατέγραψαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς δεσμούς, να ενεργοποιήσουν δυναμικότερα τις επιχειρηματικές τους κοινότητες και να διευρύνουν τα πεδία διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας σταθεροποίησης και εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Μεχμέτ Σιμσέκ, συμφώνησαν επίσης στη διοργάνωση δύο επιχειρηματικών φόρουμ — ενός στην Κωνσταντινούπολη και ενός στην Αθήνα — με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής συνεργασίας.

Παράλληλα, Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν να στηρίζουν η μία πλευρά την άλλη στους διεθνείς οργανισμούς, με εκατέρωθεν υποστήριξη ενδεχόμενων υποψηφιοτήτων σε διεθνείς πλατφόρμες, καθώς και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου.

Διαβάστε περισσότερα:
