BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Με μεγαλύτερη μπαταρία και μεγαλύτερη αυτονομία

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση
Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το ATTO 3 EVO.Το αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV προσφέρει τώρα περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Το αυτοκίνητο διαθέτει το πρόσφατο σύστημα infotainment της BYD, με κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην κατηγορία. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store για εφαρμογές βελτιστοποιημένες για το αυτοκίνητο, καθώς και Google Assistant. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) στο cloud, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων εντολών με φυσική ομιλία.

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Οι τεχνολογίες της BYD κάνουν κάθε μετακίνηση πιο άνετη: πρόσβαση NFC με κινητό ή wearable, ασύρματη φόρτιση smartphone, διακριτικός εσωτερικός φωτισμός και Vehicle-to-Load (V2L). Το ATTO 3 EVO αξιοποιεί τις δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης της e-Platform 3.0 που έχει αναπτύξει η BYD, Το μοντέλο προσφέρει πλέον επιλογή μετάδοσης της κίνησης στους πίσω τροχούς ή τετρακίνησης, ενώ η πίσω ανάρτηση αναβαθμίζεται από σύστημα τεσσάρων συνδέσμων σε διάταξη πέντε συνδέσμων για βελτιωμένα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά. 

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Το ATTO 3 EVO προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, που υιοθετούν μία μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh. Και οι δύο υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW μέσω της αρχιτεκτονικής 800 V, επιτυγχάνοντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Η έκδοση Design με πίσω κίνηση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στους πίσω τροχούς που αποδίδει ισχύ 313 PS (230 kW) και ροπή 380 Nm, επιταχύνοντας το αυτοκίνητο από 0–100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας τους βασικούς ανταγωνιστές της κατηγορίας. Η αυτονομία φτάνει τα 510 km (WLTP). Η έκδοση Excellence με τετρακίνηση προσθέτει έναν μπροστινό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 449 PS (330 kW) και ροπή 560 Nm και μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνσης 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οικογενειακών SUV. Ταυτόχρονα, προσφέρει εξαιρετική αυτονομία 470 km (WLTP).

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 3 EVO ξεχωρίζουν επίσης έναντι του ανταγωνισμού, χάρη στην υψηλότερη ονομαστική ικανότητα ρυμούλκησης (1.500 κιλά με φρένα) και στην τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) της BYD για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3 kW..Η e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί την αποκλειστική Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και ασφάλεια υψηλού επιπέδου. 

BYD ATTO 3 EVO Τώρα και με τετρακίνηση - Πότε έρχεται

Εκτός από τη βελτιωμένη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης χάρη στην τεχνολογία Cell-to-Body, το ATTO 3 EVO διαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Οι πρώτες παραδόσεις ATTO 3 EVO στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη. Το μοντέλο υποστηρίζεται πλήρως από το after-sales της BYD, με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια/250.000 χλμ. για την μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) τουλάχιστον 70%.

BYD
 |
BYD ATTO 3 EVO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
;ΑΦΙΞΗ ΕΛΛΑΔΑ
