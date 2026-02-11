Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη

Σήμερα η κηδεία της άτυχης μητέρας που «έσβησε» από ειλεό

Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο - «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»
Ελλαδα
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 35χρονης Ευανθίας στην Άρτα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα από τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης Ευανθίας, η οποία «έφυγε» από ειλεό, δηλαδή απόφραση εντέρου, 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η άτυχη γυναίκα, ενώ θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη δυσφορία. Πρόλαβε να δώσει στον γιατρό σύζυγό της το παιδί τους. Το πήρε εκείνος αγκαλιά, καθώς η νηπιαγωγός δεν αισθανόταν καλά. Λίγα δευτρερόλεπτα αργότερα λιποθύμησε. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν ήδη αργά, είχε «σβήσει». 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα.

Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Άρτα: Η 35χρονη λεχώνα που πέθανε 15 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της από απόφραξη ειλεού

Η άτυχη Ευανθία, σύμφωνα με τη ιατροδικαστική εξέταση, πέθανε 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της από απόφραξη ειλεού

Τι είναι ο ειλεός - Πότε μπορεί να εμφανιστεί 

Ο όρος ειλεός σημαίνει ότι το έντερο δε λειτουργεί σωστά και η τροφή/τα υγρά δεν μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά μέσα από αυτό. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: 

  • Μηχανικός ειλεός (απόφραξη):  Κάτι «μπλοκάρει» το έντερο (π.χ. συμφύσεις, κήλη, όγκος, συστροφή)
  • Παραλυτικός ειλεός: Το έντερο δεν έχει φυσική απόφραξη, αλλά «παραλύει» και σταματά να κινείται

Και στις δύο περιπτώσεις, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές (νέκρωση εντέρου, διάτρηση, σηψαιμία). 

Η απόφραξη ειλεού μπορεί να εμφανιστεί: 

  • Μετά από χειρουργείο στην κοιλιά (λόγω συμφύσεων) 
  • Από κήλη που «στραγγαλίζεται» 
  • Από φλεγμονές ή όγκους 
  • Από συστροφή εντέρου (volvulus) 
  • Από έντονη φλεγμονή ή λοίμωξη 

Οι συμφύσεις (ουλές μέσα στην κοιλιά) είναι η συχνότερη αιτία. 

Επίσης, πιο σπάνια, μπορεί να συμβεί και μετά τη γέννα:

  • από καισαρική τομή, επειδή είναι χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και υπάρχει κίνδυνος συμφύσεων ή παραλυτικού ειλεού.  
  • από φυσιολογικό τοκετό λόγω προϋπαρχουσών συμφύσων, κήλης, μεταβολών στην ανατομία της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη, έντονης δυσκοιλιότητας ή φλεγμονής

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η περίοδος μετά τον τοκετό είναι ιδιαίτερη, γιατί το σώμα επανέρχεται από μεγάλες αλλαγές και μπορεί να καλυφθούν κάποια συμπτώματα. 

Ειλεός: Ποια είναι τα συμπτώματα - Πότε μπορεί να γίνει θανατηφόρος 

Τα βασικά συμπτώματα του ειλεού είναι: 

  • Έντονος, κολικοειδής πόνος στην κοιλιά 
  • Πρήξιμο/διάταση κοιλιάς 
  • Εμετοί (συχνά με χολή ή δύσοσμο περιεχόμενο) 
  • Αδυναμία αποβολής αερίων ή κοπράνων 
  • Ναυτία 
  • Πυρετός (αν υπάρχει επιπλοκή) 
  • Ταχυκαρδία 
  • Κακουχία 

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει υπότασησηπτικό σοκαπώλεια συνείδησης.

Αν το έντερο παραμείνει αποφραγμένο: 

  • διακόπτεται η αιμάτωσή του 
  • μπορεί να νεκρωθεί 
  • μπορεί να τρυπήσει (διάτρηση) 
  • μικρόβια περνούν στο αίμα που οδηγούν σε σηψαιμία 

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άμεση νοσηλεία και συχνά χειρουργική επέμβαση. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
