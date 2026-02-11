Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα από τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης Ευανθίας, η οποία «έφυγε» από ειλεό, δηλαδή απόφραση εντέρου, 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.
Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Η άτυχη γυναίκα, ενώ θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη δυσφορία. Πρόλαβε να δώσει στον γιατρό σύζυγό της το παιδί τους. Το πήρε εκείνος αγκαλιά, καθώς η νηπιαγωγός δεν αισθανόταν καλά. Λίγα δευτρερόλεπτα αργότερα λιποθύμησε. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν ήδη αργά, είχε «σβήσει».
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα.
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Τι είναι ο ειλεός - Πότε μπορεί να εμφανιστεί
Ο όρος ειλεός σημαίνει ότι το έντερο δε λειτουργεί σωστά και η τροφή/τα υγρά δεν μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά μέσα από αυτό.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:
- Μηχανικός ειλεός (απόφραξη): Κάτι «μπλοκάρει» το έντερο (π.χ. συμφύσεις, κήλη, όγκος, συστροφή)
- Παραλυτικός ειλεός: Το έντερο δεν έχει φυσική απόφραξη, αλλά «παραλύει» και σταματά να κινείται
Και στις δύο περιπτώσεις, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές (νέκρωση εντέρου, διάτρηση, σηψαιμία).
Η απόφραξη ειλεού μπορεί να εμφανιστεί:
- Μετά από χειρουργείο στην κοιλιά (λόγω συμφύσεων)
- Από κήλη που «στραγγαλίζεται»
- Από φλεγμονές ή όγκους
- Από συστροφή εντέρου (volvulus)
- Από έντονη φλεγμονή ή λοίμωξη
Οι συμφύσεις (ουλές μέσα στην κοιλιά) είναι η συχνότερη αιτία.
Επίσης, πιο σπάνια, μπορεί να συμβεί και μετά τη γέννα:
- από καισαρική τομή, επειδή είναι χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και υπάρχει κίνδυνος συμφύσεων ή παραλυτικού ειλεού.
- από φυσιολογικό τοκετό λόγω προϋπαρχουσών συμφύσων, κήλης, μεταβολών στην ανατομία της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη, έντονης δυσκοιλιότητας ή φλεγμονής
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η περίοδος μετά τον τοκετό είναι ιδιαίτερη, γιατί το σώμα επανέρχεται από μεγάλες αλλαγές και μπορεί να καλυφθούν κάποια συμπτώματα.
Ειλεός: Ποια είναι τα συμπτώματα - Πότε μπορεί να γίνει θανατηφόρος
Τα βασικά συμπτώματα του ειλεού είναι:
- Έντονος, κολικοειδής πόνος στην κοιλιά
- Πρήξιμο/διάταση κοιλιάς
- Εμετοί (συχνά με χολή ή δύσοσμο περιεχόμενο)
- Αδυναμία αποβολής αερίων ή κοπράνων
- Ναυτία
- Πυρετός (αν υπάρχει επιπλοκή)
- Ταχυκαρδία
- Κακουχία
Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει υπόταση, σηπτικό σοκ, απώλεια συνείδησης.
Αν το έντερο παραμείνει αποφραγμένο:
- διακόπτεται η αιμάτωσή του
- μπορεί να νεκρωθεί
- μπορεί να τρυπήσει (διάτρηση)
- μικρόβια περνούν στο αίμα που οδηγούν σε σηψαιμία
Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άμεση νοσηλεία και συχνά χειρουργική επέμβαση.
