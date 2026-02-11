Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 35χρονης Ευανθίας στην Άρτα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα από τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης Ευανθίας, η οποία «έφυγε» από ειλεό, δηλαδή απόφραση εντέρου, 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η άτυχη γυναίκα, ενώ θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη δυσφορία. Πρόλαβε να δώσει στον γιατρό σύζυγό της το παιδί τους. Το πήρε εκείνος αγκαλιά, καθώς η νηπιαγωγός δεν αισθανόταν καλά. Λίγα δευτρερόλεπτα αργότερα λιποθύμησε. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν ήδη αργά, είχε «σβήσει».

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα.

Η άτυχη Ευανθία, σύμφωνα με τη ιατροδικαστική εξέταση, πέθανε 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της από απόφραξη ειλεού

Τι είναι ο ειλεός - Πότε μπορεί να εμφανιστεί

Ο όρος ειλεός σημαίνει ότι το έντερο δε λειτουργεί σωστά και η τροφή/τα υγρά δεν μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά μέσα από αυτό.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:

Μηχανικός ειλεός (απόφραξη): Κάτι «μπλοκάρει» το έντερο (π.χ. συμφύσεις, κήλη, όγκος, συστροφή)

(απόφραξη): Κάτι «μπλοκάρει» το έντερο (π.χ. συμφύσεις, κήλη, όγκος, συστροφή) Παραλυτικός ειλεός: Το έντερο δεν έχει φυσική απόφραξη, αλλά «παραλύει» και σταματά να κινείται

Και στις δύο περιπτώσεις, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές (νέκρωση εντέρου, διάτρηση, σηψαιμία).

Η απόφραξη ειλεού μπορεί να εμφανιστεί:

Μετά από χειρουργείο στην κοιλιά (λόγω συμφύσεων)

Από κήλη που «στραγγαλίζεται»

Από φλεγμονές ή όγκους

Από συστροφή εντέρου (volvulus)

Από έντονη φλεγμονή ή λοίμωξη

Οι συμφύσεις (ουλές μέσα στην κοιλιά) είναι η συχνότερη αιτία.

Επίσης, πιο σπάνια, μπορεί να συμβεί και μετά τη γέννα:

από καισαρική τομή, επειδή είναι χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και υπάρχει κίνδυνος συμφύσεων ή παραλυτικού ειλεού.

από φυσιολογικό τοκετό λόγω προϋπαρχουσών συμφύσων, κήλης, μεταβολών στην ανατομία της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη, έντονης δυσκοιλιότητας ή φλεγμονής

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η περίοδος μετά τον τοκετό είναι ιδιαίτερη, γιατί το σώμα επανέρχεται από μεγάλες αλλαγές και μπορεί να καλυφθούν κάποια συμπτώματα.

Ειλεός: Ποια είναι τα συμπτώματα - Πότε μπορεί να γίνει θανατηφόρος

Τα βασικά συμπτώματα του ειλεού είναι:

Έντονος, κολικοειδής πόνος στην κοιλιά

Πρήξιμο/διάταση κοιλιάς

Εμετοί (συχνά με χολή ή δύσοσμο περιεχόμενο)

Αδυναμία αποβολής αερίων ή κοπράνων

Ναυτία

Πυρετός (αν υπάρχει επιπλοκή)

Ταχυκαρδία

Κακουχία

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει υπόταση, σηπτικό σοκ, απώλεια συνείδησης.

Αν το έντερο παραμείνει αποφραγμένο:

διακόπτεται η αιμάτωσή του

μπορεί να νεκρωθεί

μπορεί να τρυπήσει (διάτρηση)

μικρόβια περνούν στο αίμα που οδηγούν σε σηψαιμία

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άμεση νοσηλεία και συχνά χειρουργική επέμβαση.