Eurovision 2026: «Ασ'τους να λαλούν!» η αντίδραση της Antigoni Buxton

Στις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βίντεο κλιπ για το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, απάντησε η τραγουδίστρια του Jalla, Antigoni Buxton, λέγοντας στις κάμερες: «Ασ'τους να λαλούν!».

Πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, απέστειλαν επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας να αποσυρθούν τόσο το κομμάτι Jalla όσο και το βίντεο κλιπ. Στην επιστολή υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια ακατάλληλη εικόνα της Κύπρου και της παράδοσής της.

Σε δηλώσεις που έκανε η Antigoni Buxton στην κάμερα του Breakfast@Star, τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει την Κύπρο, αναφέροντας: «Εγώ αγαπάω την Κύπρο κι έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο, που αγαπάω και αυτό θα πω. Ασ'τους να λαλούν!».

Μία ημέρα μετά την προβολή του βίντεο κλιπ της κυπριακής συμμετοχής στην Eurovision 2026, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις, αφαιρώντας πλάνα με μοτοσικλέτες, τα οποία κρίθηκε ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΡΙΚ απαντά στις επικρίσεις που δέχεται το Jalla, στον απόηχο επιστολής ομάδας καλλιτεχνών και προσώπων από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, οι οποίοι φτάνουν να ζητούν ακόμη και την απόσυρση τραγουδιού και βίντεο κλιπ. Αίτημα απόσυρσης έχουν διατυπώσει και μέλη ακροδεξιών οργανώσεων. Από πλευράς δημόσιας κυπριακής ραδιοτηλεόρασης, η θέση είναι πως το θέμα με τις μοτοσικλέτες που εμφανίζονται να κάνουν σούζες αφορά αποκλειστικά το οπτικό σκέλος κι όχι την ουσία της συμμετοχής.

Η αντίδραση εκφράστηκε μέσω επιστολής προς το ΡΙΚ, υπογεγραμμένης -όπως αναφέρεται- από πρόσωπα «από τον χώρο της τέχνης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης». Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» που «προσβάλλει τη χώρα μας, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας» και ζητούν την απόσυρση του βίντεο κλιπ, ακόμη και την αποχώρηση του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Ταυτόχρονα θέτουν ζήτημα διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος παραγωγής και συμμετοχής, καθώς και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής που κατέληξαν στην επιλογή.

