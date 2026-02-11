Ισπανία: Κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στο σπίτι του Γιαμάλ

Νεαρή κοπέλα υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον αδερφό του Ανσού Φάτι στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ.

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας στην Ισπανία, έπειτα από δημοσιεύματα των ABC και De Telegraaf, σύμφωνα με τα οποία μια νεαρή γυναίκα από την Ολλανδία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον αδελφό του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φάτι. Κατά τις ίδιες αναφορές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε σπίτι που ανήκει στον Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον χώρο όπου φέρεται να σημειώθηκε το συμβάν.

Λαμίν Γιαμάλ / Φωτογραφία αρχείου AP (Manu Fernandez)

Τι αναφέρει η καταγγελία της νεαρής Ολλανδής

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε πως, έπειτα από βραδινή έξοδο σε κλαμπ της Βαρκελώνης, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, βρέθηκε σε κατάσταση κατά την οποία υπέστη σεξουαλική επίθεση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο «Soko» μαζί με τον αδερφό του Ανσού Φάτι, γνωστό και ως Φατίνο Τζούνιορ, και παρέα φίλων του. Ο ποδοσφαιριστής παίζει πια στην ομάδα του Μονακό, ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ίδιο περιβάλλον βρισκόταν και ο άσος της Μπαρτσελόνα ο Λαμίν Γιαμάλ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Μετά την αποχώρηση από το κατάστημα, το φερόμενο περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε κατοικία στην περιοχή Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ. Ωστόσο, άλλες αμφισβητούν ότι το συμβάν συνέβη στο συγκεκριμένο σπίτι.

Ανσού Φατί / Φωτογραφία αρχείου AP (Frank Augstein)

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Όπως μεταδίδει το ABC, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι ξύπνησε χωρίς ρούχα, με τον Φατίνο Τζούνιορ δίπλα της, και ότι υποψιάζεται πως είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι σπάνια μπορούν να αποδείξουν χρήση ουσιών, καθώς αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό.

Οι καταλανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική διερεύνηση για να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ποινικό αδίκημα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη μήνυση από την κοπέλα.

Τι υποστηρίζει ο αδερφός του Ανσού Φάτι

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο ABC από τη νομική εκπροσώπηση του Μπράιμα Φάτι τονίζεται κατηγορηματικά ότι τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το περιβάλλον του κάνει λόγο για προσβολή της τιμής και της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας, επισημαίνοντας ότι τα δημοσιεύματα προκαλούν σοβαρή προσωπική και επαγγελματική βλάβη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων.