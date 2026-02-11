Nissan Juke - Nissan Qashqai: Για την ημέρα του αγίου Βαλεντίνου - Τιμές

Έρωτας με την πρώτη ματιά

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγάπη παίρνει πολλές μορφές και η Nissan ξέρει πώς να την εκφράζει στο δρόμο. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Nissan προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια οδηγική εμπειρία γεμάτη πάθος, ένταση και συναίσθημα. Το Nissan Juke και το Nissan Qashqai, με τη ζωντάνια της κόκκινης απόχρωσής τους, αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ακαταμάχητη και γοητευτική τους προσωπικότητα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά. Κάθε διαδρομή μαζί τους μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ξυπνά τις αισθήσεις και κάνει κάθε οδηγό να τα ερωτευτεί από την πρώτη βόλτα.

Nissan Juke – Το compact crossover που «κλέβει» καρδιές
Το Nissan Juke επαναφέρει τη διασκέδαση στην αστική οδήγηση, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, δυναμική προσωπικότητα και ασύγκριτη ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων - βενζίνης και υβριδικό -, με το Juke Hybrid να ξεχωρίζει για την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Οι 145 ίπποι του κινητήρα χαρίζουν άμεση απόκριση, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 4,8L/ 100 km, κάνει κάθε διαδρομή πιο οικονομική και απολαυστική από ποτέ. Με τιμή που ξεκινάει από 20.900€, συνδυάζει μοναδικό design και κορυφαία πρακτικότητα και σε ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Nissan Qashqai – Μια αγάπη που σε πάει… παντού
To Nissan Qashqai κυριαρχεί στον δρόμο, αποπνέοντας δυναμισμό που τραβάει όλα τα βλέμματα. Με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα, εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.222 χλμ., χαμηλή κατανάλωση 4,5 L/ 100 χλμ. και 204 ίππους που εκτοξεύουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Με εντυπωσιακή παρουσία, premium αίσθηση, υπερσύγχρονη τεχνολογία, και τιμή που ξεκινάει από 26.990€, το Qashqai μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια μοναδική οδηγική εμπειρία – μια αγάπη που πραγματικά σε πάει… παντού.Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης των μοντέλων Nissan, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων.

