Τζέφρι Επστάιν: Στα κιτάπια του τα ονόματα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ

Τα ονόματα των αδελφών Χαντίντ, της Μπέλα και της Τζίτζι εμφανίζονται σε ένα email του 2015 στα διαβόητα αρχεία του Τζέφρι Εστάιν που βλέπουν σταδιακά το φως της δημοσιότητας.

Η τελευταία αποκάλυψη, που έρχεται από τη δημοσίευση των αρχείων Επστάιν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει στο επίκεντρο τα ονόματα των δύο super models.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι κάποια από τις δύο αδελφές συναντήθηκε, επικοινώνησε ή προσεγγίστηκε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν.

Συγκεκριμένα, τα ονόματα της Μπέλα και της Τζίτζι Χαντίντ εμφανίζονται σε ένα μοναδικό email που αποδίδεται στον Επστάιν και χρονολογείται το 2015. Σε αυτό ο επιχειρηματίας που καταδικάστηκε για διακίνηση και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να απαντά σε άγνωστο παραλήπτη, ο οποίος αναρωτιέται πώς οι δύο αδελφές είχαν τόσο γρήγορη επιτυχία.

Τζίτζι Χαντίντ

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα δύο super models ίσως αποτελούσαν πιθανό στόχο του κυκλώματος Επστάιν, το οποίο όμως απέτυχε να προσεγγίσει, λόγω του υπόβαθρού τους.

Τζέφρι Επστάιν: Τι ανέφερε το email

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο παραλήπτης του email εκτιμάται ότι είχε σχέση με τον κόσμο της μόδας ή του μόντελινγκ. Στο μήνυμά του ρωτά τον Επστάιν πώς η Μπέλα και η Τζίτζι Χαντίντ εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα στον χώρο της μόδας και ζητούσε πληροφορίες για το ιστορικό τους.

Μπέλα Χαντίντ

Στην αλληλογραφία ο Επστάιν αναφέρει πως ο πατέρας των δύο μοντέλων, πασίγνωστος επιχειρηματίας του real estate στην Καλιφόρνια, πλήρωσε το πρακτορείο μοντέλων για να τις αναλάβει, ενώ φέρεται να υπονοεί πως υπέκυψαν σε σεξουαλικές πιέσεις.

Όταν δε ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνεί ο Επστάιν τον ρωτά «αν μπορούν αυτές γιατί όχι κι εγώ;», εκείνος του απαντά «γιατί αυτές ακολουθούν τις οδηγίες, τόσο απλό».

Το όνομα της Τζίτζι Χαντίντ εμφανίστηκε σε email του Επστάιν

Πάντως από την ανταλλαγή των emails δεν φαίνεται να έγινε κάποια επαφή του Επστάιν με τις αδελφές, ούτε ότι προσπάθησε να τις προσεγγίσει για μια γνωριμία.

Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν περιλαμβάνουν επίσης απαντήσεις που επιβεβαιώνουν, γνωριμία, συναντήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση του Επστάιν με την Τζίτζι και τη Μπέλα Χαντίντ.

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι αδελφές Χαντίντ είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον Επστάιν

Ούτε η Τζίτζι, ούτε η Μπέλα Χαντίντ έχουν κάνει κάποιο σχόλιο μετά τη διαρροή των email.