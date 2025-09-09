Το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν – Έχει την υπογραφή του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για μαστροπεία με θύματα ανήλικα κορίτσια και trafficking.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι δικηγόροι που διαχειρίζονται την περιουσία του εκλιπόντος Έπσταϊν παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο του «βιβλίου ευχών», που είχε δημιουργηθεί για τα 50α του γενέθλια σε πάρτι που είχε κάνει το 2003.

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται κι ένα σκίτσο με τις ευχές που του έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και που ο ίδιος είχε αρνηθεί την ύπαρξή του.

O Τζέφρι Έπσταϊν - AP Images

Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του σκίτσου αυτού. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο μέλος της επιτροπής, δήλωσε:

«Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα για τον Έπσταϊν απάτη και ισχυρίστηκε ότι το σημείωμα γενεθλίων δεν υπάρχει. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ψέματα και κάνει τα πάντα για να καλύψει την αλήθεια. Αρκετά με τα παιχνίδια και τα ψέματα, δώστε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία τώρα».

Τον περασμένο Ιούλιο η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει την ύπαρξη επιστολής του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Έπσταϊν τυπωμένο σε σελίδα με το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας. H επιστολή αυτή κατέληγε με τον Αμερικανό πρόεδρο να εύχεται στον διαβόητο χρηματιστή:

To σκίτσο με το οποίο ευχήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα γενέθλιά του - Wall Street Journal

«Χαρούμενα γενέθλια – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Κάτω από την εικόνα υπήρχε η υπογραφή του Τραμπ, σχεδιασμένη με τρόπο που μιμούνταν τρίχες εφηβαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τη γνησιότητα της επιστολής αυτής με τις ευχές προς τον Έπσταϊν και έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της εφημερίδας, των δημοσιογράφων και της μητρικής εταιρείας News Corp για συκοφαντική δυσφήμιση.

Στο βιβλίο ευχών έχουν γράψει δεκάδες γνωστοί, συνεργάτες και φίλοι του Έπσταϊν, ανάμεσά τους και ο Μπιλ Κλίντον. Κάποιες ευχές είναι τυπικές, κάποιες άλλες όμως περιείχαν σεξουαλικά υποννοούμενα.

H σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου - AP Images

H σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχει απασχολήσει κατά κόρον τα αμερικανικά ΜΜΕ. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από τη δεκαετία του ’90. Είναι γνωστό ότι ο Έπσταϊν επισκεπτόταν συχνά την έπαυλη του Τραμπ στη Φλόριντα, ενώ ο Τραμπ έχει ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του πρώτου.

Ωστόσο, όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος η σχέση τους διακόπηκε πριν από 15 χρόνια, λόγω μιας διαμάχης που είχαν για υπαλλήλους που είχε πάρει ο Έπσταϊν από το Mar a Lago.

Η Τζισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος και συνεργός του Έπσταϊν που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση trafficking, έχει παραδεχθεί την ύπαρξη του βιβλίου ευχών, αλλά υποστήριξε πως δε θυμάται ποιοι έγραψαν σε αυτό.

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το κατά πόσο ο Τραμπ έγραψε στο συγκεκριμένο βιβλίο δείχνει πως η υπόθεση του κυκλώματος trafficking για το οποίο καταδικάστηκε ο Έπσταϊν, συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ακόμα και μετά τον μυστηριώδη θάνατό του μέσα στη φυλακή, όπου κρατούταν.