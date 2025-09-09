Το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν – Έχει την υπογραφή του

Η Wall Street Journal επέστρεψε με νέα στοιχεία για τη σχέση των δύο ανδρών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 12:34 Πώς αντέδρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα του σεισμού
09.09.25 , 12:34 Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δε ζει»
09.09.25 , 11:56 Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
09.09.25 , 11:54 Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
09.09.25 , 11:50 4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
09.09.25 , 11:46 Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
09.09.25 , 11:42 Αυτό το φρούτο βλάπτει το έντερό μας - Τι αποκαλύπτει γιατρός του Χάρβαρντ
09.09.25 , 11:41 Σεισμός: «Πιθανοί οι μετασεισμοί έως 4,5 Ρίχτερ. Αισθητοί και στην Αττική»
09.09.25 , 11:10 Το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν – Έχει την υπογραφή του
09.09.25 , 11:01 «Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
09.09.25 , 10:40 Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια
09.09.25 , 10:39 Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026
09.09.25 , 10:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
09.09.25 , 10:25 Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους
09.09.25 , 10:25 Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι
Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Τροχαίο ΒΟΑΚ: Στο πένθος όλη η Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για μαστροπεία με θύματα ανήλικα κορίτσια και trafficking

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι δικηγόροι που διαχειρίζονται την περιουσία του εκλιπόντος Έπσταϊν παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο του «βιβλίου ευχών», που είχε δημιουργηθεί για τα 50α του γενέθλια σε πάρτι που είχε κάνει το 2003. 

«Καίει» τον Τραμπ ο Έπσταϊν – Ήταν καλεσμένος στον γάμο του

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται κι ένα σκίτσο με τις ευχές που του έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και που ο ίδιος είχε αρνηθεί την ύπαρξή του. 

O Τζέφρι Έπσταϊν - AP Images

O Τζέφρι Έπσταϊν - AP Images

Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του σκίτσου αυτού. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο μέλος της επιτροπής, δήλωσε: 

Δήλωση «βόμβα» Μασκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στη λίστα Επστάιν

«Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα για τον Έπσταϊν απάτη και ισχυρίστηκε ότι το σημείωμα γενεθλίων δεν υπάρχει. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ψέματα και κάνει τα πάντα για να καλύψει την αλήθεια. Αρκετά με τα παιχνίδια και τα ψέματα, δώστε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία τώρα».

Στη δημοσιότητα η «καυτή» λίστα Έπσταϊν

Τον περασμένο Ιούλιο η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει την ύπαρξη επιστολής του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Έπσταϊν τυπωμένο σε σελίδα με το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας. H επιστολή αυτή κατέληγε με τον Αμερικανό πρόεδρο να εύχεται στον διαβόητο χρηματιστή:

To σκίτσο με το οποίο ευχήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα γενέθλιά του - Wall Street Journal

To σκίτσο με το οποίο ευχήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα γενέθλιά του - Wall Street Journal

«Χαρούμενα γενέθλια – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». 

Κάτω από την εικόνα υπήρχε η υπογραφή του Τραμπ, σχεδιασμένη με τρόπο που μιμούνταν τρίχες εφηβαίου.

Πρίγκιπες, πολιτικοί, celebrities και εκατομμυριούχοι στη λίστα Έπσταϊν

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τη γνησιότητα της επιστολής αυτής με τις ευχές προς τον Έπσταϊν και έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της εφημερίδας, των δημοσιογράφων και της μητρικής εταιρείας News Corp για συκοφαντική δυσφήμιση. 

Στο βιβλίο ευχών έχουν γράψει δεκάδες γνωστοί, συνεργάτες και φίλοι του Έπσταϊν, ανάμεσά τους και ο Μπιλ Κλίντον. Κάποιες ευχές είναι τυπικές, κάποιες άλλες όμως περιείχαν σεξουαλικά υποννοούμενα. 

H σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου - AP Images

H σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου - AP Images

H σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχει απασχολήσει κατά κόρον τα αμερικανικά ΜΜΕ. Οι  δύο άνδρες γνωρίζονταν από τη δεκαετία του ’90. Είναι γνωστό ότι ο Έπσταϊν επισκεπτόταν συχνά την έπαυλη του Τραμπ στη Φλόριντα, ενώ ο Τραμπ έχει ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του πρώτου. 

Δικαστικά έγγραφα εμπλέκουν τον Κλίντον στην υπόθεση Έπσταϊν

Ωστόσο, όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος η σχέση τους διακόπηκε πριν από 15 χρόνια, λόγω μιας διαμάχης που είχαν για υπαλλήλους που είχε πάρει ο Έπσταϊν από το Mar a Lago. 

Η Τζισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος και συνεργός του Έπσταϊν που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση trafficking, έχει παραδεχθεί την ύπαρξη του βιβλίου ευχών, αλλά υποστήριξε πως δε θυμάται ποιοι έγραψαν σε αυτό.

Τη γλίτωσε ο πρίγκιπας Άντριου - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για τον βιασμό

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το κατά πόσο ο Τραμπ έγραψε στο συγκεκριμένο βιβλίο δείχνει πως η υπόθεση του κυκλώματος trafficking για το οποίο καταδικάστηκε ο Έπσταϊν, συνεχίζει να ρίχνει βαριά σκιά στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ακόμα και μετά τον μυστηριώδη θάνατό του μέσα στη φυλακή, όπου κρατούταν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ
 |
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ
 |
TRAFFICKING
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top