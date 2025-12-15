Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Μια αρκετά σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της είχε τις προηγούμενες ημέρες η Έλενα Παπαρίζου.

Όπως έγινε γνωστό, η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε αμέσως μετά από πρόβα του The Voice.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας, MINOS EMI, ενημέρωσε για το περιστατικό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε στο Πρωινό ότι η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και βρίσκεται σπίτι της, όπου κι αναρρώνει.

Μάλιστα, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 αποκαλύφθηκε πως η ίδια θα ανεβεί ξανά στη σκηνή μετά τις γιορτές, σε ένα σόου μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο.

«Οι εμφανίσεις στο ΝΟΧ θα ξεκινήσουν ανήμερα των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Κατσαρίδης.