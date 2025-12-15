Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

«Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Μια αρκετά σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της είχε τις προηγούμενες ημέρες η Έλενα Παπαρίζου

Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»

Όπως έγινε γνωστό, η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε αμέσως μετά από πρόβα του The Voice.

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας, MINOS EMI, ενημέρωσε για το περιστατικό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»

Το πρωί της Δευτέρας, ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε στο Πρωινό ότι η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και βρίσκεται σπίτι της, όπου κι αναρρώνει.

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Μάλιστα, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 αποκαλύφθηκε πως η ίδια θα ανεβεί ξανά στη σκηνή μετά τις γιορτές, σε ένα σόου μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. 

Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»

«Οι εμφανίσεις στο ΝΟΧ θα ξεκινήσουν ανήμερα των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Κατσαρίδης.

