Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Μια αρκετά σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της είχε τις προηγούμενες ημέρες η Έλενα Παπαρίζου.
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Όπως έγινε γνωστό, η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε αμέσως μετά από πρόβα του The Voice.
Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας, MINOS EMI, ενημέρωσε για το περιστατικό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Το πρωί της Δευτέρας, ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε στο Πρωινό ότι η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και βρίσκεται σπίτι της, όπου κι αναρρώνει.
Μάλιστα, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 αποκαλύφθηκε πως η ίδια θα ανεβεί ξανά στη σκηνή μετά τις γιορτές, σε ένα σόου μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο.
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
«Οι εμφανίσεις στο ΝΟΧ θα ξεκινήσουν ανήμερα των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Κατσαρίδης.