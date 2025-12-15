Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»

Όσα είπε για την κατάσταση υγείας της κριτή του The Voice

Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα αναφορά στην κατάσταση υγείας της Έλενας Παπαρίζου έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο επεισόδιο του The Voice το βράδυ της Κυριακής.

Η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στην καρέκλα του κριτή του The Voice, εδώ κι αρκετές τηλεοπτικές σεζόν

Η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στην καρέκλα του κριτή του The Voice, εδώ κι αρκετές τηλεοπτικές σεζόν

H Έλενα Παπαρίζου που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στις πρόβες του σόου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης δε συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.  

Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»

Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»

«Η Έλενα είναι καλά. Οι γιατροί την παρακολουθούν. Μας καθησυχάζουν κι εμάς, οπότε γι’ αυτό μας βλέπετε κι εμάς καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Τη λατρεύουμε. Πιστεύουμε ότι μας βλέπει και της στέλνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.

Θυμίζουμε ότι η Έλενα Παπαρίζου χρειάστηκε να νοσηλευτεί εκτάκτως, αφού αισθάνθηκε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και το στομάχι τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια πρόβας στο The Voice.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
THE VOICE
