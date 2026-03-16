Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε ηλικιωμένο

Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη

Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε ηλικιωμένο οδηγό Ι.Χ. λόγω στάθμευσης.
  • Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Τούμπας και καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου και δύο άλλοι άνδρες χτύπησαν τον ηλικιωμένο μπροστά σε περαστικούς.
  • Ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε ότι ο οδηγός παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.
  • Δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει ανοχή σε περιστατικά βίας.

Οδηγός λεωφορείου και ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ πιάστηκαν στα χέρια για τον τρόπο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου.  

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο οδηγός του λεωφορείου, μαζί με άλλους δύο άνδρες, ρίχνουν τον ηλικιωμένο οδηγό του Ι.Χ. στο οδόστρωμα.  

Τον έβριζαν με μπουνιές και κλωτσιές, και όλα αυτά μπροστά σε δεκάδες περαστικούς και διερχόμενους οδηγούς.  

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ οδηγών

Θεσσαλονίκη: Oδηγός λεωφορείου ξυλοκόπησε ηλικιωμένο

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι κάτοικοι της περιοχής, ο ηλικιωμένος είχε αφήσει με αλάρμ το αυτοκίνητό του στη λεωφορειολωρίδα. Άρχισαν να λογομαχούν, μέχρι που πιάστηκαν στα χέρια γιατί τους «εμπόδιζε» να προχωρήσουν.  

Ευτυχώς, παρενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο θερμόαιμους οδηγούς.  

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ ανέφερε ότι ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
