Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε ηλικιωμένο

Οδηγός λεωφορείου και ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ πιάστηκαν στα χέρια για τον τρόπο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο οδηγός του λεωφορείου, μαζί με άλλους δύο άνδρες, ρίχνουν τον ηλικιωμένο οδηγό του Ι.Χ. στο οδόστρωμα.

Τον έβριζαν με μπουνιές και κλωτσιές, και όλα αυτά μπροστά σε δεκάδες περαστικούς και διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι κάτοικοι της περιοχής, ο ηλικιωμένος είχε αφήσει με αλάρμ το αυτοκίνητό του στη λεωφορειολωρίδα. Άρχισαν να λογομαχούν, μέχρι που πιάστηκαν στα χέρια γιατί τους «εμπόδιζε» να προχωρήσουν.

Ευτυχώς, παρενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο θερμόαιμους οδηγούς.

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ ανέφερε ότι ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας.

