Με ρομαντική διάθεση ξεκίνησε η στήλη της Άσης Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star. Όπως εξήγησε, υπήρχε λόγος για το ρομαντικό κομμάτι της εισαγωγής… καθώς σήμερα ο σύντροφός της έχει γενέθλια.

«Υπάρχει λόγος παιδιά, υπάρχει αφιέρωση εδώ πέρα. Ο Δημήτρης έχει γενέθλια σήμερα», είπε η αστρολόγος, ευχαριστώντας την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου για τις ευχές τους. «Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ! Πιστεύω ότι μετά από 34 χρόνια είναι λίγο δύσκολο να μην είσαι αγαπημένος. Μαζί μεγαλώσαμε, πρακτικά. Ευχαριστώ! Εύχομαι τα ίδια και καλύτερα και για σας», συμπλήρωσε και συνέχισε με τα «δύσκολα» της Πανσελήνου ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

«Την Πανσέληνο αυτή, δεν μπορώ να την περιγράψω με τον πιο κολακευτικό τρόπο. Δεν είναι ούτε σε ένα ζώδιο που να ταιριάζει πάρα πολύ. Κάνει κι αυτήν όψη με τον Πλούτωνα. Έχει να κάνει με το συναίσθημα. Υπάρχει μια συναισθηματική υπερχείλιση. Αλλά δεν είναι αυτό το συναίσθημα το ωραίο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό το συναίσθημα που έχεις όταν για καιρό πολύ έχεις καταπιέσει διάφορα πράγματα, παράπονα. Είναι επίσης, επειδή είναι και ο Πλούτωνας στη μέση, έχει μέσα το κομμάτι της ζήλιας, της εκδίκησης», ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Η Πανσέληνος σημειώνεται στον άξονα Ταύρου - Σκορπιού, «γι' αυτό λοιπόν θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως για τα σταθερά ζώδια ή όσοι έχετε και ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, κοντά στις 11 μοίρες, δηλαδή του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Εσείς θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και στις σχέσεις σας αυτές εδώ τις μέρες. Αλλά επειδή σίγουρα μέσα στο ωροσκόπιό μας κάπου έχουμε όλοι τον Σκορπιό, άλλοι στον τομέα της δουλειάς, άλλοι στον τομέα των οικονομικών, προσέξτε από σήμερα το βράδυ μέχρι μεθαύριο, που είναι πιο έντονα τα πράγματα, πώς θα διαχειριστείτε σχέσεις», κατέληξε η Άση Μπήλιου.