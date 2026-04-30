Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος

Το «κατηγορώ» της κόρης του - «Δεν ήταν πατέρας για μένα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 89χρονος που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία.
  • Πέντε άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς του, ενώ ο κατηγορούμενος παραδέχεται τις πράξεις του αλλά αρνείται την πρόθεση να σκοτώσει.
  • Η κόρη του κατηγορούμενου καταγγέλλει την κακή σχέση τους και την απουσία του ως πατέρα.
  • Ο 89χρονος φέρεται να είχε φτάσει σε πλήρη απελπισία λόγω της μη αναγνώρισης των ενσήμων του.
  • Η κόρη του δήλωσε ότι ο πατέρας της είχε προειδοποιήσει για ακραίες πράξεις στο παρελθόν, αλλά δεν πίστευε ότι θα το έκανε.

Στον ανακριτή έφτασε λίγο μετά τις 13:00 ο 89χρονος, ο οποίος πυροβόλισε μέσα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Την ίδια ώρα η κόρη του ξέσπασε και εξαπέλυσε ένα βαρύ «κατηγορώ», εναντίον του, καταγγέλλοντας ότι δεν της στάθηκε σαν πατέρας.

Ο κατηγορούμενος φτάνοντας στα δικαστήρια, χαιρετούσε τους δημοσιογράφους μέσα από το όχημα της Ασφάλειας, που τον μετέφερε στην Ευελπίδων. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τρία κακουργήματα και για έξι πλημμελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Όπως είπε ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 89χρονος παραδέχεται τις πράξεις τους, αλλά αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλιώς δε θα στόχευε προς το έδαφος. 

«Έριξα κάτω από τα γόνατα» φέρεται να υποστήριξε, αναφέροντας πως εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν «να προκαλέσει ντόρο» έχοντας φτάσει σε πλήρη απελπισία από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το αίτημά του για αναγνώριση ενσήμων.

Ο κ. Νουλέζας περιέγραψε τον 89χρονο ως έναν απογοητευμένο άνθρωπο, μέχρι ακραίας απελπισίας και αποφασισμένο να μη δηλώσει μεταμέλεια.

Την ίδια ώρα, η κόρη του 89χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε την κακή σχέση που είχαν οι δυο τους όλα αυτά τα χρόνια. 

«Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει στη ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι… που στην ουσία όποιος πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα», είπε και συνέχισε:

«Γύρισε και μου είπε “στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα” και του λέω “εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου δεν είναι για ξεπούλημα. Εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου”».

Στη συνέχεια, η ίδια εξήγησε ότι τον πατέρα της τον έβλεπε μόνο κάθε καλοκαίρι. 

«Δεν ένιωθα λαχτάρα για να δω τον πατέρα μου. Πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα εμένα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς και αυτά τα παλαβά. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις», είπε. 

Όπως σημείωσε «όσο οξύθυμος και να είναι ένας άνθρωπος, δεν κάθεται να λέει τρελά πράγματα. Για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι το βράδυ δεν τον αφήνουν, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Βάφτισα το παιδί μου και περιμέναμε να έρθει… τίποτα, πουθενά. Τον παίρνω τηλέφωνο του λέω “πού είσαι, χριστιανέ μου;” και μου λέει “ξέρεις, με σταμάτησαν διάβολοι για να μην έρθω εκεί πέρα”. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όταν η κόρη μου ήταν μικρή και την είχε πάει στο χωριό του, ότι την επισκέφθηκαν στον ύπνο της το βράδυ κάτι μυροφόρες, να της δώσουν καλή τύχη. Δηλαδή, κάτι παλαβά πράγματα. Και να η κατάληξη ποια είναι τώρα. Έχουμε πέντε ανθρώπους στο νοσοκομείο».

Αναφορικά με το αν πίστευε η ίδια ότι ο πατέρας της θα έφτανε σε αυτό το σημείο, η ίδια υπογράμμισε ότι της το ανέφερε για χρόνια ότι θα προβεί σε κάποια ακραία πράξη, αλλά η ίδια δεν πίστευε ότι τελικά θα το έκανε. 

«Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε “θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω”. Τώρα, όταν το ακούς αυτό επί 15 χρόνια λες “σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει”», είπε και συνέχισε:

«Το 2022 που είχα έρθει στην Ελλάδα πήγα στο χωριό να τον δω. Να σας πω κάτι; Και τώρα που είδα κάποιο βίντεο τον λυπήθηκα. Μακάρι να μπορούσα να έχω προβλέψει το μέλλον και με το “έτσι θέλω”, να τον πήγαινα εγώ μέσα. Και πάλι, στο τέλος, δεν είχα ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, να πω ότι θα τον βρω. Η κόρη μου πήγε στο χωριό και μου είπε “μαμά μού έδειξε ένα πιστόλι, δεν ξέρω, αν είναι αληθινό”. Της είπα “παιδάκι μου σήκω φύγε σε παρακαλώ πάρα πολύ και την επόμενη φορά αν θέλει να σε βρει για καφέ, να σε βρει έξω”».

