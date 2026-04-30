Η λίστα «The World's 50 Best Beaches» αποκαλύπτει τις παραλίες που ξεχώρισαν παγκοσμίως για το 2026 και κέρδισαν τις καρδιές των λουόμενων.

Στην 50αδα βρίσκονται όχι μία, όχι δύο αλλά τρεις ελληνικές παραλίες. Μάλιστα, μία από αυτές έχασε για λίγο την κορυφή, αφού βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Πρώτη και καλύτερη, η παραλία Entalula των Φιλιππίνων που βρίσκεται σε ένα μικροσκοπικό νησί της χώρας και πραγματικά «κόβει» την ανάσα.

Η μαγευτική παραλία Entalula στις Φιλιππίνες / Unsplash

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πανέμορφη Φτέρη της Κεφαλονιάς που αποτελεί διεθνή πόλο έλξης τουριστών κάθε χρόνο για το νησί του Ιονίου.

Η παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς / Pexels

Το Top5 συμπληρώνουν η παραλία Wharton της Αυστραλίας, η παραλία Nosy Iranja της Μαδαγασκάρης και η East Beach στα νησιά Φίτζι.

Στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου βρίσκονται ακόμη δύο ελληνικές. Στο νούμερο 34 το πασίγνωστο Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας που σαγηνεύει και τους πιο δύσκολους με την ομορφιά του.

Το Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας / Pexels

Τέλος, στο νούμερο 46 συναντάμε μια ακόμη παραλία του Ιονίου, από την Κέρκυρα αυτή τη φορά. Ο λόγος για το Πόρτο Τιμόνι.

Το Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας/ Pexels

Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026

Entalula Beach, Φιλιππίνες Φτέρη, Κεφαλονιά, Ελλάδα Wharton Beach, Αυστραλία Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη East Beach, Vomo Island, Φίτζι Shoal Bay East, Ανγκουίλα (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη) Dhigurah, Μαλδίβες Playa Balandra, Μεξικό Koh Rong, Καμπότζη Donald Duck Bay, Ταϊλάνδη Cayo De Agua, Βενεζουέλα Cala Macarella, Ισπανία One Foot Island, Νήσοι Κουκ Princess Diana Beach, Μπαρμπούντα Turquoise Bay, Αυστραλία PK 9 Beach, Γαλλική Πολυνησία Grace Bay, Νήσοι Τουρκ και Κάικος (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη) Cala Dei Gabbiani, Ιταλία Saadiyat Beach, ΗΑΕ Canto De La Playa, Δομινικανή Δημοκρατία Wineglass Bay, Αυστραλία Pink Beach, Ινδονησία Paradise Beach, Ταϊλάνδη Anse Sourse d’Argent, Σεϋχέλλες Kalanggaman, Φιλιππίνες Seven Mile Beach, Νήσοι Κέιμαν (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη) Freedom Beach, Ταϊλάνδη Siesta Beach, ΗΠΑ Kaputas Beach, Τουρκία Cayo Zapatilla, Παναμάς The Baths, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη) Cabo San Juan Del Guia, Κολομβία Baia Do Sancho, Βραζιλία Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα Santa Giulia, Γαλλία Blue Lagoon, Φίτζι Playa Xpu Ha, Μεξικό Ofu Beach, Αμερικανική Σαμόα Playa Cofete, Ισπανία Le Morne Beach, Μαυρίκιος Flamenco Beach, Πουέρτο Ρίκο Grand Anse, Γρενάδα Praia Da Falesia, Πορτογαλία Pontal Do Atalaia, Βραζιλία Boulder Beach, Νότια Αμερική Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα Paje Beach, Ζανζιβάρη La Pelosa, Ιταλία Cas Abao, Κουρασάο, Καραϊβική Keem Beach, Ιρλανδία