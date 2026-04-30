Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα

Για λίγο έχασε την πρωτιά η Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτήν τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η λίστα «The World's 50 Best Beaches» αποκαλύπτει τις παραλίες που ξεχώρισαν παγκοσμίως για το 2026 και κέρδισαν τις καρδιές των λουόμενων. 

Στην 50αδα βρίσκονται όχι μία, όχι δύο αλλά τρεις ελληνικές παραλίες. Μάλιστα, μία από αυτές έχασε για λίγο την κορυφή, αφού βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης. 

Πρώτη και καλύτερη, η παραλία Entalula των Φιλιππίνων που βρίσκεται σε ένα μικροσκοπικό νησί της χώρας και πραγματικά «κόβει» την ανάσα. 

Η παραλία Entalula

Η μαγευτική παραλία Entalula στις Φιλιππίνες / Unsplash 

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πανέμορφη Φτέρη της Κεφαλονιάς που αποτελεί διεθνή πόλο έλξης τουριστών κάθε χρόνο για το νησί του Ιονίου.

Η παραλία Φτέρη

Η παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς / Pexels

Το Top5 συμπληρώνουν η παραλία Wharton της Αυστραλίας, η παραλία Nosy Iranja της Μαδαγασκάρης και η East Beach στα νησιά Φίτζι

Στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου βρίσκονται ακόμη δύο ελληνικές. Στο νούμερο 34 το πασίγνωστο Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας που σαγηνεύει και τους πιο δύσκολους με την ομορφιά του. 

Το Πόρτο Κατσίκι

Το Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας / Pexels

Τέλος, στο νούμερο 46 συναντάμε μια ακόμη παραλία του Ιονίου, από την Κέρκυρα αυτή τη φορά. Ο λόγος για το Πόρτο Τιμόνι. 

Το Πόρτο Τιμόνι

Το Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας/ Pexels

Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026

  1. Entalula Beach, Φιλιππίνες
  2. Φτέρη, Κεφαλονιά, Ελλάδα
  3. Wharton Beach, Αυστραλία
  4. Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη
  5. East Beach, Vomo Island, Φίτζι
  6. Shoal Bay East, Ανγκουίλα (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη)
  7. Dhigurah, Μαλδίβες
  8. Playa Balandra, Μεξικό
  9. Koh Rong, Καμπότζη
  10. Donald Duck Bay, Ταϊλάνδη
  11. Cayo De Agua, Βενεζουέλα
  12. Cala Macarella, Ισπανία
  13. One Foot Island, Νήσοι Κουκ
  14. Princess Diana Beach, Μπαρμπούντα
  15. Turquoise Bay, Αυστραλία
  16. PK 9 Beach, Γαλλική Πολυνησία
  17. Grace Bay, Νήσοι Τουρκ και Κάικος (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη)
  18. Cala Dei Gabbiani, Ιταλία
  19. Saadiyat Beach, ΗΑΕ
  20. Canto De La Playa, Δομινικανή Δημοκρατία
  21. Wineglass Bay, Αυστραλία
  22. Pink Beach, Ινδονησία
  23. Paradise Beach, Ταϊλάνδη
  24. Anse Sourse d’Argent, Σεϋχέλλες
  25. Kalanggaman, Φιλιππίνες
  26. Seven Mile Beach, Νήσοι Κέιμαν (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη)
  27. Freedom Beach, Ταϊλάνδη
  28. Siesta Beach, ΗΠΑ
  29. Kaputas Beach, Τουρκία
  30. Cayo Zapatilla, Παναμάς
  31. The Baths, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη)
  32. Cabo San Juan Del Guia, Κολομβία
  33. Baia Do Sancho, Βραζιλία
  34. Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα 
  35. Santa Giulia, Γαλλία
  36. Blue Lagoon, Φίτζι
  37. Playa Xpu Ha, Μεξικό
  38. Ofu Beach, Αμερικανική Σαμόα
  39. Playa Cofete, Ισπανία
  40. Le Morne Beach, Μαυρίκιος
  41. Flamenco Beach, Πουέρτο Ρίκο
  42. Grand Anse, Γρενάδα
  43. Praia Da Falesia, Πορτογαλία
  44. Pontal Do Atalaia, Βραζιλία
  45. Boulder Beach, Νότια Αμερική
  46. Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα
  47. Paje Beach, Ζανζιβάρη
  48. La Pelosa, Ιταλία
  49. Cas Abao, Κουρασάο, Καραϊβική
  50. Keem Beach, Ιρλανδία
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΑΛΙΑ
 |
ΦΤΕΡΗ
 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ
 |
ΛΕΥΚΑΔΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΤΙΜΟΝΙ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top