Βασίλης Παπαθεοδώρου: Ο συγγραφέας έμεινε 343 μέρες στη φυλακή κι αθωώθηκε

Είχε κατηγορηθεί για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

30.04.26 , 16:25 Πρωτομαγιά: Μαζική Έξοδος Για Το Τριήμερο
30.04.26 , 16:12 Γιάννης Τσορτέκης: Τα παιδία, τα βραβεία και η σχέση με την Έλενα Μαυρίδου
30.04.26 , 15:58 Το Όραμα Ελπίδας Στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
30.04.26 , 15:58 MasterChef 10: Ποιος σεφ καλεσμένος των τριών chef κριτών
30.04.26 , 15:55 Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον
30.04.26 , 15:36 Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας: «Καλά έκανε ο 89χρονος»
30.04.26 , 15:06 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα
30.04.26 , 14:58 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
30.04.26 , 14:54 Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
30.04.26 , 14:47 Γιάννης Τσουκαλάς: «Δεν έχω συγχωρήσει όσους μου επιτέθηκαν στη Σερβία»
30.04.26 , 14:42 Συνταγή Για Κατσικάκι Στην Κατσαρόλα Με Λαχανικά Από Τον Σαμ
30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
  • Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, φυλακίστηκε το 2022 για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, αλλά υποστηρίζει ότι το υλικό ήταν για έρευνα βιβλίου.
  • Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη, αλλά αθωώθηκε τελεσίδικα τον Μάιο του 2024.
  • Έγραψε νέο βιβλίο με τίτλο "Σπασμένος χρόνος - 343 μέρες στη φυλακή", όπου περιγράφει τις εμπειρίες του στη φυλακή.
  • Ανέφερε ότι οι συνθήκες στη φυλακή ήταν ήρεμες και ότι οι συγκρατούμενοί του του συμπεριφέρθηκαν με ανθρωπιά.
  • Δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση άρνησης λόγω της ανθρωποφαγίας που υπήρξε στα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι πριν από τέσσερα χρόνια, στο ερώτημα ποιος είναι ο Βασίλης Παπαθεοδώρου, η απάντηση περιείχε μόνο θετικά στοιχεία. Επιτυχημένος συγγραφέας παιδικών και νεανικών βιβλίων, κάτοχος έντεκα λογοτεχνικών βραβείων, δημοφιλής ομιλητής σε σχολεία και πανεπιστήμια. Από το 2022 όλα αυτά σαν να εξαφανίστηκαν μέσα σε μια στιγμή, καθώς δίπλα στο όνομά του μπήκε η ταμπέλα ο συγγραφέας που φυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία. 

Αυτός είναι ο ποδηλάτης που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Στις 18 Οκτωβρίου 2022 ο Βασίλης Παπαθεοδώρου συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατοχής ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν εικόνες κακοποίησης παιδιών. Η είδηση προκαλεί σοκ τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζεται ως ένοχος προτού καν περάσει το κατώφλι ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο ίδιος υποστηρίζει από την αρχή πως το επίμαχο υλικό είναι κομμάτι μιας έρευνας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της συγγραφής βιβλίων. Ωστόσο, αποφασίζεται η προφυλάκισή του. Οδηγείται στις φυλακές της Τρίπολης και έντεκα μήνες μετά, στο πρωτόδικο δικαστήριο, καταδικάζεται σε επτά χρόνια κάθειρξη. 

Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία

Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και η ελευθερία του δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι αθώος. Τα καταφέρνει και το Μάιο του 2024 αθωώνεται στο Εφετείο τελεσίδικα και αμετάκλητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο γνωστός συγγραφέας επανέλαβε ότι ο μοναδικός σκοπός συγκέντρωσης των αρχείων παιδικών πορνογραφίας ήταν για τη συγγραφή του βιβλίου του «Χωρίς Φίλτρα» από τις εκδόσεις Bell.

Άλιμος: Ο καθηγητής έδινε αλκοόλ στη 15χρονη για να προχωρήσουν ερωτικά 

Πρόκειται για δύο παράλληλες ιστορίες, μία που διαδραματίζεται στο σήμερα και μία που διαδραματίζεται πριν από 25, 26 χρόνια σε μία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Η πιο παλιά ιστορία αφορά ένα κοριτσάκι που πέφτει σε ένα δίκτυο, που την κακοποιούν σεξουαλικά και το τραβάνε σε βίντεο και το διαθέτουν στην αγορά. Η δεύτερη ιστορία είναι για έναν έφηβο του σήμερα, ο οποίος είναι εθισμένος με τα social media, κάνει συνέχεια live και είναι και εθισμένος στο να βλέπει τέτοιου είδους βίντεο. 

«Εγώ δεν έβλεπα. Αυτό το είπα αυτό και στο δικαστήριο άλλωστε. Δεν με ενδιέφεραν οι πράξεις, δε βοηθάνε στο βιβλίο, πέρα από την απέχθεια που προξενούν. Εμένα με ενδιέφερε η δημιουργία του τραύματος  και όχι εκ των υστέρων τι έγινε και πώς ένιωθαν οι πρωταγωνιστές. Όσοι το έχουν διαβάσει το βιβλίο, μου έχουν πει ότι είναι τόσο ρεαλιστικό και τόσο ζωντανό που ναι, τελικά καταλάβαμε το λόγο που ήθελες να χρησιμοποιήσεις αυτά τα αρχεία», είπε ο συγγραφέας. 

Οριστικά αθώος ο συγγραφέας που είχε κατηγορηθεί για παιδική πορνογραφία

Βασίλης Παπαθεοδώρου: «Είμαι σε μια κατάσταση άρνησης»

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου μίλησε για το δικό του τραύμα από την ανθρωποφαγία που βίωσε από τα μέσα και τα social media, και εξομολογήθηκε ότι βρίσκεται ακόμα σε μια άρνηση, που προσπαθεί να κρύβει. 

Μάλιστα έγραψε κι ένα νέο βιβλίο το «Σπασμένος χρόνος - 343 μέρες στη φυλακή», στο οποίο περιγράφει τις μέρες που πέρασε στις φυλακές της Τρίπολης. 

Γνωστός δικηγόρος καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο ανήλικων αδελφών

«Η Τρίπολη είναι μια πάρα πολύ ήσυχη φυλακή, πολύ ήρεμη φυλακή. Δεν υπάρχουν ούτε ναρκωτικά, ούτε μαχαιρώματα, ούτε ξύλο. Έμενα σε έναν θάλαμο με άλλα 25 άτομα. Δεν ένιωσα κίνδυνο, στην αρχή ήμουν σοκαρισμένος. Τις πρώτες μέρες της καραντίνας ήμουν με δύο Ρομά παιδιά. Του είχα φοβηθεί λιγάκι, αλλά αποδείχθηκαν τα ευγενέστερα πλάσματα του κόσμου, που με είχαν υπό την προστασία τους και με υποστήριζαν», είπε. 

Η ημέρα που μεταφέρθηκε στον θάλαμο ήταν η χειρότερη για εκείνον, αφού μόλις είχαν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, ακόμα κι αν δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή για την δημοσιοποίησή τους. 

Παιδική Πορνογραφία: Δεκάδες Αρχεία Με Βιασμούς Παιδιών

«Εμένα δε με ένοιαζε τι θα γινόταν στο θάλαμο. Ό, τι και να γινόταν, το χειρότερο το είχα βρει εκείνη την ημέρα από τις τηλεοράσεις. Έτσι ήταν η μέρα που είχα παραλύσει. Στην κυριολεξία είχα παραλύσει. Μου φέρθηκαν με πολύ μεγάλη ανθρωπιά. Περίμενα σε ένα μέρος απάνθρωπο να φερθούν απάνθρωπα, αλλά μου φέρθηκαν με ανθρωπιά. Με νοιάζονταν, έκαναν ησυχία για να κοιμηθώ, μέχρι και βάρδιες για να μην κάνω κακό στον εαυτό μου. Διαπίστωσα μετά ότι στο αντίστοιχο μέρος που ζούσα ανθρώπινα, μου φέρθηκαν απάνθρωπα», είπε. 

