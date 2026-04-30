Μέχρι πριν από τέσσερα χρόνια, στο ερώτημα ποιος είναι ο Βασίλης Παπαθεοδώρου, η απάντηση περιείχε μόνο θετικά στοιχεία. Επιτυχημένος συγγραφέας παιδικών και νεανικών βιβλίων, κάτοχος έντεκα λογοτεχνικών βραβείων, δημοφιλής ομιλητής σε σχολεία και πανεπιστήμια. Από το 2022 όλα αυτά σαν να εξαφανίστηκαν μέσα σε μια στιγμή, καθώς δίπλα στο όνομά του μπήκε η ταμπέλα ο συγγραφέας που φυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία.

Στις 18 Οκτωβρίου 2022 ο Βασίλης Παπαθεοδώρου συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατοχής ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν εικόνες κακοποίησης παιδιών. Η είδηση προκαλεί σοκ τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζεται ως ένοχος προτού καν περάσει το κατώφλι ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο ίδιος υποστηρίζει από την αρχή πως το επίμαχο υλικό είναι κομμάτι μιας έρευνας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της συγγραφής βιβλίων. Ωστόσο, αποφασίζεται η προφυλάκισή του. Οδηγείται στις φυλακές της Τρίπολης και έντεκα μήνες μετά, στο πρωτόδικο δικαστήριο, καταδικάζεται σε επτά χρόνια κάθειρξη.

Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και η ελευθερία του δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι αθώος. Τα καταφέρνει και το Μάιο του 2024 αθωώνεται στο Εφετείο τελεσίδικα και αμετάκλητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο γνωστός συγγραφέας επανέλαβε ότι ο μοναδικός σκοπός συγκέντρωσης των αρχείων παιδικών πορνογραφίας ήταν για τη συγγραφή του βιβλίου του «Χωρίς Φίλτρα» από τις εκδόσεις Bell.

Πρόκειται για δύο παράλληλες ιστορίες, μία που διαδραματίζεται στο σήμερα και μία που διαδραματίζεται πριν από 25, 26 χρόνια σε μία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Η πιο παλιά ιστορία αφορά ένα κοριτσάκι που πέφτει σε ένα δίκτυο, που την κακοποιούν σεξουαλικά και το τραβάνε σε βίντεο και το διαθέτουν στην αγορά. Η δεύτερη ιστορία είναι για έναν έφηβο του σήμερα, ο οποίος είναι εθισμένος με τα social media, κάνει συνέχεια live και είναι και εθισμένος στο να βλέπει τέτοιου είδους βίντεο.

«Εγώ δεν έβλεπα. Αυτό το είπα αυτό και στο δικαστήριο άλλωστε. Δεν με ενδιέφεραν οι πράξεις, δε βοηθάνε στο βιβλίο, πέρα από την απέχθεια που προξενούν. Εμένα με ενδιέφερε η δημιουργία του τραύματος και όχι εκ των υστέρων τι έγινε και πώς ένιωθαν οι πρωταγωνιστές. Όσοι το έχουν διαβάσει το βιβλίο, μου έχουν πει ότι είναι τόσο ρεαλιστικό και τόσο ζωντανό που ναι, τελικά καταλάβαμε το λόγο που ήθελες να χρησιμοποιήσεις αυτά τα αρχεία», είπε ο συγγραφέας.

Βασίλης Παπαθεοδώρου: «Είμαι σε μια κατάσταση άρνησης»

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου μίλησε για το δικό του τραύμα από την ανθρωποφαγία που βίωσε από τα μέσα και τα social media, και εξομολογήθηκε ότι βρίσκεται ακόμα σε μια άρνηση, που προσπαθεί να κρύβει.

Μάλιστα έγραψε κι ένα νέο βιβλίο το «Σπασμένος χρόνος - 343 μέρες στη φυλακή», στο οποίο περιγράφει τις μέρες που πέρασε στις φυλακές της Τρίπολης.

«Η Τρίπολη είναι μια πάρα πολύ ήσυχη φυλακή, πολύ ήρεμη φυλακή. Δεν υπάρχουν ούτε ναρκωτικά, ούτε μαχαιρώματα, ούτε ξύλο. Έμενα σε έναν θάλαμο με άλλα 25 άτομα. Δεν ένιωσα κίνδυνο, στην αρχή ήμουν σοκαρισμένος. Τις πρώτες μέρες της καραντίνας ήμουν με δύο Ρομά παιδιά. Του είχα φοβηθεί λιγάκι, αλλά αποδείχθηκαν τα ευγενέστερα πλάσματα του κόσμου, που με είχαν υπό την προστασία τους και με υποστήριζαν», είπε.

Η ημέρα που μεταφέρθηκε στον θάλαμο ήταν η χειρότερη για εκείνον, αφού μόλις είχαν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, ακόμα κι αν δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή για την δημοσιοποίησή τους.

«Εμένα δε με ένοιαζε τι θα γινόταν στο θάλαμο. Ό, τι και να γινόταν, το χειρότερο το είχα βρει εκείνη την ημέρα από τις τηλεοράσεις. Έτσι ήταν η μέρα που είχα παραλύσει. Στην κυριολεξία είχα παραλύσει. Μου φέρθηκαν με πολύ μεγάλη ανθρωπιά. Περίμενα σε ένα μέρος απάνθρωπο να φερθούν απάνθρωπα, αλλά μου φέρθηκαν με ανθρωπιά. Με νοιάζονταν, έκαναν ησυχία για να κοιμηθώ, μέχρι και βάρδιες για να μην κάνω κακό στον εαυτό μου. Διαπίστωσα μετά ότι στο αντίστοιχο μέρος που ζούσα ανθρώπινα, μου φέρθηκαν απάνθρωπα», είπε.