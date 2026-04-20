Αυτός είναι ο ποδηλάτης που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή ποδηλάτη, ο οποίος έκανε ξεναγήσεις σε παιδιά που ήθελαν να κάνουν ποδήλατο σε ορεινές διαδρομές του Υμηττού και της Πάρνηθας, αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο ποδηλάτης συνελήφθη στο σπίτι του στο Χολαργό για κατοχή εκατοντάδων χιλιάδων αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των δώδεκα ετών. Συνολικά εντοπίστηκαν 171 αρχεία με βίντεο και εικόνες χωρητικότητας δύο terabyte.

Ο 46χρονος είχε φτιάξει ομάδα στο Facebook για τη διοργάνωση ξεναγήσεων και μαθημάτων mountain bike σε παιδιά στα βουνά του Υμηττού και της Πάρνηθας.

Ο ποδηλάτης είχε συλληφθεί ξανά το 2013

Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι ο 46χρονος είχε συλληφθεί για το ίδιο αδίκημα το 2013, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο ίδιος μέσα από τα social media δεν έκρυβε ότι βρισκόταν σε συνεχή επαφή με παιδιά, παρ’ όλ’ αυτά οι αρχές δεν έκαναν τίποτα για να τον απομακρύνουν από αυτά, με βάση το βαρύ ποινικό παρελθόν του.

Ποδηλάτης: «Ο γιος μου είναι άρρωστος», λέει ο πατέρας του

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του 46χρονου, τονίζοντας ότι το παιδί του είναι άρρωστο.

«Ο γιος μου είναι άρρωστος. Πιστεύαμε ότι το έχει ξεπεράσει. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Πήγαινε σε ψυχολόγο. Η οικογένειά μας έχει πολύ αυστηρές αρχές. Αυτό που περνάμε είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση», είπε και συνέχισε:

«Οργάνωνε εκδρομές και γνώριζε και τους γονείς των παιδιών. Δεν είχε ακουστεί τίποτα όσον αφορά στα συγκεκριμένα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Κανένας γονιός δε θα πήγαινε, αν υποψιαζόταν κάτι ή αν το παιδί του, τού έλεγε το παραμικρό. Στη δουλειά του είναι υπεύθυνος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του, είναι τίμιος. Είχε μια ποδηλατική ομάδα. Δεν είχε δημιουργηθεί απολύτως κανένα θέμα. Αν είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα, δε θα πήγαιναν εκεί τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Ήμασταν πάντα κοντά του και η ζωή του ήταν παράδειγμα».

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του ποδηλάτη οι αρχές

Η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησε μετά από σήμα του Europol, που σημείωνε ότι κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης των αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη Έλληνα που κατέβασε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με το σήμα, κάποιος κάτοικος Ελλάδας μεταφόρτωσε σε εφαρμογή αποθήκευσης έναν φάκελο με 171 αρχεία με βίντεο με αγόρια εμφανώς κάτω των δεκαπέντε ετών να προχωρούν σε σεξουαλικές πράξεις, όπως και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών εμφανώς κάτω των δεκαπέντε ετών, τόσο από συνομηλίκους τους όσο και από ενήλικα άτομα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της Πέμπτης και έκτοτε κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έως ότου οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή για να απολογηθεί.