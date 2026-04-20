Κεφαλονιά: «Παγίδευσαν τη Μυρτώ μου με σχέδιο. Δεχόταν απειλές»

Απειλές για τη ζωή της φέρεται να δεχόταν η Μυρτώ, σύμφωνα με τον πατέρα της

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τον βασανίζουν προσπαθεί να βρει ο πατέρας της Μυρτώς, της 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά.

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα, ο κ. Χαράλαμπος περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας, κάνοντας λόγο για οργανωμένο κύκλωμα και προμελετημένη ενέργεια.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η υπόθεση δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι πιστεύει πως πίσω από αυτή ενδέχεται να υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα εκμετάλλευσης. Περιέγραψε ένα σκοτεινό δίκτυο με δομή και ιεραρχία, το οποίο –όπως είπε– δρα ακόμα και σε μικρές κοινωνίες.

Μάλιστα, ανέφερε πως η κόρη του προσεγγίστηκε αρχικά σε δημόσιο χώρο από άτομα που φέρονται να ανήκουν στο ίδιο περιβάλλον, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε απειλές.

«Εγώ το παιδί μου πέρασε στις πανελλήνιες, δεν το άφησα να πάει να σπουδάσει. Δεν το άφησα γιατί έβλεπα ότι η εγκληματικότητα στην Αθήνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άκουγα στις ειδήσεις όλα αυτά που άκουγα. Πού να φανταστώ ότι εδώ, σε ένα νησί με περιορισμένο κλειστό χώρο ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση, η οποία η οργάνωση αυτή είναι η μαφία. Είμαι λυκόπουλο μπροστά σε αυτά που ακούω. Με καμπαρέ, με στριπτιζάδικα, με άτομα αμφιβόλου φύλου, με μπράβους, με αρχηγό, με υπαρχηγό. Αυτό το πράγμα ο πιο αρρωστημένος νους ανθρώπου δεν το καταλαβαίνει. Και με τον τρόπο που προσεγγίσανε το παιδί μου και με τον τρόπο που μέχρι που την ευτέλισαν», δήλωσε συντετριμμένος.

Κεφαλονιά: «Την παγίδευσαν με σχέδιο» - Η γνωριμία μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με τον πατέρα της Μυρτώς, κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε μια διαδικτυακή γνωριμία. Όπως περιέγραψε, άτομο επικοινώνησε με την κόρη του μέσω social media, ζητώντας βοήθεια για διαμονή στην Κεφαλονιά.

Η επικοινωνία εξελίχθηκε σε συνάντηση, κατά την οποία, όπως ισχυρίζεται, στήθηκε ένα σκηνικό εξαπάτησης με στόχο να εμπλακεί η 19χρονη σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ακόμα, έκανε λόγο για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, στο οποίο εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα. Περιέγραψε πως η κόρη του οδηγήθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα μέσω τρίτων, ενώ έγινε και αναφορά σε χρηματικές συναλλαγές που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «δόλωμα».

«Εδώ και ενάμιση μήνα την προσέγγισε ένα παιδί που ήταν στην πλατεία. Δεν ξέρω πώς γνωρίστηκαν, δεν ήμουν μπροστά και έκατσαν να πιούνε καφέ. Από τότε άρχισε το μαρτύριο μέχρι τον θάνατο του παιδιού μου. Ήπιαν καφέ, γνωρίστηκαν στην πλατεία. Μετά από πέντε λεπτά περνάει ο φίλος του, που είναι ένας από αυτούς πάλι, που είναι κατηγορούμενος. Γιατί μιλάμε για ομάδα τώρα οργανωμένη, με αρχηγό, με σχέδιο, με πλάνο. ''Κάτσε να σε κεράσω ένα καφέ”, του λέει και εκείνος κάθεται. Αφού συναντηθήκαν, ενώ ο ένας την προσέγγισε την κόρη μου που ήταν μια θεά και πέρασε συμπτωματικά ο άλλος».

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και για τις απειλές που φέρεται να δεχόταν η 18χρονη πριν τον θάνατό της.

«Όταν η κόρη μου είδε τη συμπεριφορά τους, την ομιλία τους, τους είπε ''Σας παρακαλώ σηκωθείτε και φύγετε. Σηκωθείτε και φύγετε.'' Την άλλη μέρα, την ίδια στιγμή, το παιδί μου το απειλούσαν. Μιλάμε για ομάδα που δεν έχει όρια. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Μου έχουν πει οι μισοί Κεφαλονίτες που ξέρω, μου έχουν πει ''Κάνε κάτι, κάνε κάτι να γλιτώσουμε εμείς», τόνισε ο πατέρας της Μυρτώς.

Κλείνοντας, ο κ. Χαραλάμπος ξεκαθάρισε πως στόχος του δεν είναι εκδίκηση, αλλά η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ζητώντας από τις αρχές, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία να αντιμετωπίσουν το θέμα με σοβαρότητα.

