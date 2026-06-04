Η σχέση τους αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα love stories της ελληνικής τηλεόρασης και κάθε δημόσια εμφάνισή τους επιβεβαιώνει τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει. Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου συνεχίζουν να πορεύονται μαζί, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, αποδεικνύοντας πως η αγάπη, η στήριξη και ο αμοιβαίος σεβασμός παραμένουν τα θεμέλια της σχέσης τους.

Το ζευγάρι, που έχει συμπληρώσει επτά χρόνια κοινής πορείας στον γάμο, έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την κόρη του, τη Μελίτα-Δήμητρα, η οποία ήρθε στη ζωή το 2019 και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα και τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, οι δυο τους δεν χάνουν ευκαιρία να εκφράζουν δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε, οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media γίνονται συχνά αντικείμενο σχολιασμού από τους διαδικτυακούς τους φίλους, οι οποίοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον στιγμές από την οικογενειακή και προσωπική τους ζωή.

Αυτό ακριβώς συνέβη και σήμερα, όταν η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο, η ίδια και ο Ετεοκλής Παύλου ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ανταλλάσσοντας γεμάτα αγάπη βλέμματα, σε μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Τη φωτογραφία συνόδευσε μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα. Η παρουσιάστρια επέλεξε να γράψει απλά: «Σ’ αγαπώ».

«Δόξα τον Θεό…γιατί θα ήταν λίγο άβολο να σε αγαπάω μόνος μου! ❤️❤️❤️», σχολίασε με τη σειρά του ο Ετεοκλής.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες likes και δεκάδες σχόλια, με φίλους, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές του ζευγαριού να στέλνουν τις πιο θερμές ευχές τους και να σχολιάζουν πόσο αγαπημένοι και δεμένοι δείχνουν μετά από τόσα χρόνια κοινής ζωής.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου μοιράζονται δημόσια στιγμές της καθημερινότητάς τους, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους παραμένει εξίσου δυνατή και ουσιαστική όσο την πρώτη ημέρα. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια οικογένεια βασισμένη στην αγάπη, τη στήριξη και την αλληλοκατανόηση, στοιχεία που συχνά αναδεικνύουν μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αναρτήσεις τους.

Η νέα τους φωτογραφία ήταν αρκετή για να συγκινήσει τους διαδικτυακούς τους φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

