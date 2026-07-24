Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενημέρωσε τους ακολούθους του στα social media για την κατάσταση της υγείας του, μετά την ακύρωση προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Με μια φωτογραφία που δημοσίευσε, ο καλλιτέχνης στην οποία ποζάρει μαζί με τη γιατρό του, αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που τον ανάγκασε να αλλάξει το επαγγελματικό του πρόγραμμα. Όπως εξήγησε, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης (χολοκυστεκτομή) και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής διαβεβαίωσε ότι η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών του, χρειάζεται να ξεκουραστεί και να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη αποκατάστασή του. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις μέχρι να επιστρέψει πλήρως στις εμφανίσεις του.

Στο μήνυμά του ευχαρίστησε θερμά τους θαυμαστές του για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την άριστη φροντίδα και την ανθρώπινη αντιμετώπιση που έλαβε. Κλείνοντας, ανέφερε πως ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα κοντά στο κοινό του.

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