Την τραγουδίστρια Γιώτα Βοζίκη συνάντησε το Star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη και μίλησε για τη δύσκολη εμπειρία με τον πόλεμο που έζησε στο Ισραήλ όπου πήγε για να τραγουδήσει, το σοβαρό τροχαίο που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή, τις συγκρίσεις με την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά και το πρώτο της τραγούδι «Χαρτομάντιλα», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Ήμουν στο αεροδρόμιο όταν έγινε όλο αυτό στο Ισραήλ – Φοβήθηκα πάρα πολύ»

Η Γιώτα Βοζίκη θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές που έζησε στο Ισραήλ, όπου είχε ταξιδέψει για live.

«Η τύχη δεν ήταν ακριβώς με το μέρος μου. Εγώ πήγα για μία μέρα και, ουσιαστικά, πάνω που πήγα να φύγω, ήμουν στο αεροδρόμιο όταν έγινε όλο αυτό. Έψαχνα πού να πάω. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κράτησε οκτώ μέρες και δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή πότε και πώς θα γυρίσουμε. Μας ενημέρωναν συνεχώς για τις εξελίξεις», είπε.

Όπως εξομολογήθηκε, ο φόβος δεν έφυγε ούτε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι το συνειδητοποίησα όταν έφτασα στην Ελλάδα και είπα "τώρα είμαι σπίτι μου". Για δύο-τρεις μέρες άκουγα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι θα χτυπήσουν σειρήνες ή ότι πέφτει βόμβα. Μπορεί να το λέμε τώρα με χιούμορ, αλλά όταν το ζεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό», ανέφερε.

Η Γιώτα Βοζίκη αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως πριν από μερικά χρόνια είχε ένα σοβαρό τροχαίο, έπειτα από εξαντλητικό πρόγραμμα δουλειάς.

«Μετά από ένα live κοιμήθηκα στο τιμόνι από την κούραση. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας άνθρωπος. Έπεσα μετωπικά πάνω σε αστικό λεωφορείο. Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι. Είχα σπασμένο πόδι, σπασμένο χέρι, κλείδα και κακώσεις. Είχα χάσει τέσσερις φιάλες αίμα και για λίγα δευτερόλεπτα είχα πέσει σε κώμα», περιέγραψε.

Η ίδια παραδέχτηκε πως εκείνη η εμπειρία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

«Είμαι πολύ τυχερή που ζω. Μετά το τροχαίο είπα ότι θα κάνω αυτό που θέλω και όπως βγει. Αυτό με πείσμωσε και θεωρώ ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό στον χαρακτήρα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες.

«Ο κόσμος νομίζει ότι η δουλειά του τραγουδιστή είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Μπορεί να ταξιδεύεις ασταμάτητα, να κάνεις live, να μην έχεις χρόνο ούτε να φας ή να ξεκουραστείς και μετά να πρέπει να οδηγήσεις ώρες για να επιστρέψεις σπίτι. Πολλές φορές ούτε τα βασικά δεν καλύπτονται. Κάπως έτσι τράκαρα εγώ», τόνισε.

«Η σύγκριση με την Κατερίνα Λιόλιου είναι κομπλιμέντο, αλλά δε θέλω να με συσχετίζουν»

Για τη φανερή ομοιότητά της με την Κατερίνα Λιόλιου, η ιώτα Βοζίκη απάντησε:

«Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά μου το λένε πάρα πολλοί. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο γιατί η Κατερίνα είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Από την άλλη, όμως, δε θέλω να με συσχετίζουν. Θέλω ο κόσμος να σταθεί στο τραγούδι μου, στη φωνή μου και στη δική μου προσωπικότητα και όχι στις συγκρίσεις», ξεκαθάρισε.

Το πρώτο της τραγούδι και η συνεργασία με τον Γιάννη Σπαλιάρα

Η Γιώτα Βοζίκη μίλησε με ενθουσιασμό και για το πρώτο της τραγούδι, «Χαρτομάντιλα», το οποίο κυκλοφόρησε προχθές, στις 22 Ιουλίου.

«Είμαι στην καλύτερή μου φάση. Κυκλοφόρησε το πρώτο μου τραγούδι και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το "Χαρτομάντιλα" εκπροσωπεί το γυναικείο κοινό, κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό», είπε.

Αναφερόμενη στον Γιάννη Σπαλιάρα, που συμμετέχει στο videoclip, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της.

«Πέρασα υπέροχα στη συνεργασία μας. Έπαθα πλάκα μαζί του. Είναι ένας απίστευτα ευγενικός άνθρωπος. Εντάξει, ότι είναι κούκλος φαίνεται, αλλά πάνω απ' όλα με εντυπωσίασε ο χαρακτήρας του», ανέφερε.

*Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε στο Deos Skyline Athens

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου, Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης