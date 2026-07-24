ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική

Ο Γιώργος Ξυλούρης κατηγορείται για ψευδή κατάθεση

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Δίκη Ο Φραπές Για Το Δικαίωμα Σιωπής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», οδηγείται σε δίκη για ψευδή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η δίκη έχει οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 στο ΙΒ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
  • Κατηγορείται ότι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επικαλούμενος «το δικαίωμα σιωπής», αν και δεν ήταν κατηγορούμενος.
  • Είχε προηγηθεί ποινική δίωξη για απείθεια λόγω αρχικής άρνησης να εμφανιστεί στη Βουλή τον Νοέμβριο.
  • Δύο εισαγγελικές έρευνες έχουν γίνει σε βάρος του σχετικά με τις καταθέσεις του στην Επιτροπή.

Σε δίκη οδηγείται ο «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη που φέρεται να εμπλέκεται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Γ. Ξυλούρης αποκλειστικά στο Star: «Αναζητείται αν είμαι εγώ ο Φραπές!»

Η δίκη ορίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 στο ΙΒ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Ο Γιώργος Ξυλούρης κατηγορείται για ψευδή κατάθεση σχετικά με τη στάση που κράτησε κατά την εξέτασή του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Συγκεκριμένα, αφορά την εμφάνισή του στην Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου, όταν, μετά από δεύτερη κλήση, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις επικαλούμενος «το δικαίωμα σιωπής», παρότι δεν είχε την ιδιότητα του κατηγορούμενου. 

Ο Γιώργος Ξυλούρης

Ο Γιώργος Ξυλούρης κατηγορείται για ψευδή κατάθεση σχετικά με τη στάση που κράτησε κατά την εξέτασή του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Intime (Λιάκος Γιάννης)

Για τον Γιώργο Ξυλούρη πραγματοποιήθηκαν δύο εισαγγελικές έρευνες μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής στη Δικαιοσύνη. 

Η πρώτη έρευνα αφορούσε την αρχική άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή, όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο. Για αυτή την υπόθεση ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απείθεια, με τη δίκη να έχει οριστεί, μετά από αναβολή, για τον Οκτώβριο. 

Η δεύτερη έρευνα αφορούσε την άρνησή του να καταθέσει όταν τελικά εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε νέα ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση και στην παραπομπή του σε δίκη τον Φεβρουάριο του 2027. 

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