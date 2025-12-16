Γ. Ξυλούρης αποκλειστικά στο Star: «Αναζητείται αν είμαι εγώ ο Φραπές!»

Τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει μία συζήτηση για το αν ο Γιώργος Ξυλούρης είναι τελικά ο «Φραπές» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αν υπάρχουν άλλα άτομα που καταγράφονται στις συνομιλίες
Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση
Η Τασούλα Παπανικολάου επικοινώνησε με τον κ. Ξυλούρη ο οποίος έδωσε την απάντησή του αποκλειστικά στο Star σε όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.
Η δημοσιογράφος του Star έθεσε το βασικό ερώτημα: «Υπάρχει και δεύτερος φραπές;». Ο λόγος είναι ότι έχουν μπερδευτεί όλοι μας τις τελευταίες ημέρες με τα όσα δημοσιοποιούνται και έχουν χαθεί ανάμεσα στα πολλά παρατσούκλια.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!
Σύμφωνα με την έρευνα της Τ. Παπανικολάου, ο «Φραπές» είναι ένας και δεν υπάρχει δεύτερος προς το παρόν. Το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής», όπως είπε και ο ίδιος στην εξεταστική και το «Φραπές» είναι ένα παρατσούκλι που του αποδόθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ξυλούρης στο Star: Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o «Φραπές»
Ο κ. Ξυλούρης απάντησε αποκλειστικά στο Star, για πρώτη φορά μετά την παρουσία του στην εξεταστική επιτροπή:
«Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα.
Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν. Η αμφιβολία αν κλητεύθηκε ο σωστός άνθρωπος παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος μου, ειδικά όταν επί 6 μήνες η οικογένεια μου εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση.
Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωση μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής».