Γ. Ξυλούρης αποκλειστικά στο Star: «Αναζητείται αν είμαι εγώ ο Φραπές!»

Τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει μία συζήτηση για το αν ο Γιώργος Ξυλούρης είναι τελικά ο «Φραπές» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αν υπάρχουν άλλα άτομα που καταγράφονται στις συνομιλίες

Η Τασούλα Παπανικολάου επικοινώνησε με τον κ. Ξυλούρη ο οποίος έδωσε την απάντησή του αποκλειστικά στο Star σε όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.

Η δημοσιογράφος του Star έθεσε το βασικό ερώτημα: «Υπάρχει και δεύτερος φραπές;». Ο λόγος είναι ότι έχουν μπερδευτεί όλοι μας τις τελευταίες ημέρες με τα όσα δημοσιοποιούνται και έχουν χαθεί ανάμεσα στα πολλά παρατσούκλια.

Σύμφωνα με την έρευνα της Τ. Παπανικολάου, ο «Φραπές» είναι ένας και δεν υπάρχει δεύτερος προς το παρόν. Το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής», όπως είπε και ο ίδιος στην εξεταστική και το «Φραπές» είναι ένα παρατσούκλι που του αποδόθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ξυλούρης στο Star: Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o «Φραπές»

Ο κ. Ξυλούρης απάντησε αποκλειστικά στο Star, για πρώτη φορά μετά την παρουσία του στην εξεταστική επιτροπή:

«Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα.

Ξυλούρης: Γιατί επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής

Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν. Η αμφιβολία αν κλητεύθηκε ο σωστός άνθρωπος παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος μου, ειδικά όταν επί 6 μήνες η οικογένεια μου εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση.

Ξυλούρης: Η απάντηση σε όσους με κορόιδευαν

Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωση μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής».

