ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η μητέρα & η πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη

Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το μεγάλο «φαγοπότι» με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών βρέθηκαν επτά από τους 15 συλληφθέντες. Ανάμεσά τους η μητέρα και η πεθερά του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή. «Υπέγραφα ότι μου έδινε το παιδί μου», φέρεται να ισχυρίστηκε η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες μετά τις απολογίες τους η μητέρα και η πεθερά του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή

Από τους πρώτους που απολογήθηκαν ενώπιων των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών ήταν η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να έχει λάβει 83.000 ευρώ από το 2019 έως το 2024. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 60.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία της για τον γιο της.

«Είχα δώσει στον γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα», λέει η μητέρα του Χιλεντζάκη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πεθερά και οι κληρονομιές

Στο ίδιο μήκος κύματος με τη συμπεθέρα της κινήθηκε και η πεθερά του Μύρωνα Χίλετζακη, η οποία λόγω ηλικίας έχρησε διαχειριστές τα παιδιά της. Μέσα από την έρευνα της αστυνομίας φέρεται να κληρονομεί το ένα αγροτεμάχιο πίσω από το άλλο. Από 5 που είχε το 2019 βρέθηκε με 32 το 2024 .

«Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου», είπε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος του αγροτοσυνδικαλιστή

Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους φέρεται να δείχνουν πως τα νήματα κινούσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, είναι ιδιοκτήτης εταιρίας και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών. Την επίμαχη πενταετία 2019 - 2024 φέρεται να έλαβε συνολικά περίπου 165.000 ευρώ. Με χρυσά κουτάλια φέρεται πως έτρωγε και η σύζυγος του Μύρωνα Χιλετζάκη. Στους τραπεζικούς της λογαριασμούς βρέθηκαν 307 χιλιάδες ευρώ.

Επιπλέον ο κατηγορούμενος Μύρωνας Χιλετζάκης φαίνεται από τα στοιχεία της έρευνας πως είχε πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς μελών, ανάμεσά τους και ενός ατόμου που είχε φύγει από τη ζωή.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και ο πατέρας με τον γιο αμέσως μετά τις απολογίες τους όπως και η 32χρονη αγρότισσα μητέρα δύο ανήλικων παιδιών.