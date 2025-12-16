Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίσθηκε με 159 «ναι» και «136» όχι

216 βουλευτές υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες – Ναι και από Ν. Κασιμάτη

16.12.25 , 21:24 Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίσθηκε με 159 «ναι» και «136» όχι
Πολιτικη
Με 159 «ναι» και 136 «όχι» υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026.  

Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 295 βουλευτές

Με εντυπωσιακή πλειοψηφία υπερψηφίσθηκαν οι αμυντικές δαπάνες από 215 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 75 και 4 δήλωσαν «παρών».  

Προϋπολογισμός: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα αξιοσημείωτα ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη υπερψήφισε τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρότι το κόμμα της καταψήφισε. 

Τον προϋπολογισμό στο σύνολό του υπερψήφισαν μαζί με τους 156 βουλευτές της ΝΔ οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλωρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης
 

