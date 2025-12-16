Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίσθηκε με 159 «ναι» και «136» όχι

Με 159 «ναι» και 136 «όχι» υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 295 βουλευτές

Με εντυπωσιακή πλειοψηφία υπερψηφίσθηκαν οι αμυντικές δαπάνες από 215 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 75 και 4 δήλωσαν «παρών».

Στα αξιοσημείωτα ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη υπερψήφισε τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρότι το κόμμα της καταψήφισε.

Τον προϋπολογισμό στο σύνολό του υπερψήφισαν μαζί με τους 156 βουλευτές της ΝΔ οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλωρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης

