Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος χορός με τη Βάσια Κωσταρά

Η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά έδωσαν ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου σε ένα λαμπερό πάρτι, που συγκέντρωσε γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της showbiz.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «A not so silent night», η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του fashion brand της Βάσιας Κωσταρά. Πρόκειται για ένα project με έντονο καλλιτεχνικό και festive χαρακτήρα, που αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τη δημιουργική ταυτότητα της γνωστής σχεδιάστριας.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα λαμπερό πάρτι, με μουσική, χορό και έντονη ενέργεια, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν την εορταστική ατμόσφαιρα μέχρι αργά. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία με τη θετική της διάθεση και το χαμόγελό της έκλεψε τις εντυπώσεις.

Κλέλια Ανδριολάτου - Βάσια Κωσταρά: Ο ξέφρενος χορός των δύο φίλων

Το απόλυτο highlight της βραδιάς ήταν οι ξέφρενοι χοροί της ηθοποιού μαζί με τη Βάσια Κωσταρά. Οι δύο φίλες δεν σταμάτησαν στιγμή να χορεύουν, να γελούν και να απολαμβάνουν τη στιγμή, παρασύροντας και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους στο κέφι τους. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να μοιραστούν στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βάσια Κωσταρά αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες σχεδιάστριες μόδας, με το brand της να ξεχωρίζει για τα έντονα χρώματα, τα χαρακτηριστικά prints και τις statement σιλουέτες. Οι δημιουργίες της έχουν αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ έχουν φορεθεί από πολλές Ελληνίδες celebrities και influencers, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της στον χώρο του fashion design.