Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά

Τον Γιάννη Βούρο, στη μακρά πορεία που έχει ως ηθοποιός, τον έχουμε απολαύσει σε μεγάλη γκάμα ρόλων από ελληνική φαρσοκωμωδία μέχρι αρχαία τραγωδία.

Αν και το ζώδιο του είναι Καρκίνος, ποιος δε θυμάται τη δημοφιλή ρομαντική σειρά «Ταύρος με Τοξότη», στην οποία πρωταγωνιστούσε με την Πέγκυ Σταθακοπούλου τη σεζόν 1994- 1995;

Γιάννης Βούρος- Πέγκυ Σταθακοπούλου στη σειρά Ταύρος με Τοξότη

Μετά από κάποια χρόνια τηλεοπτικής αποχής, φέτος ο Γιάννης Βούρος επέστρεψε τηλεοπτικά με τον ρόλο του αυστηρού, πλούσιου, αυτοδημιούργητου και φιλόδοξου επιχειρηματία Πέτρου Νταγιάννου στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Ο Γιάννης Βούρος στον ρόλο του Πέτρου Νταγιάννου στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

«Απείχα 4,5 με 5 χρόνια από την τηλεόραση, έχοντας άλλα καθήκοντα. Μετά την προβολή των 3-4 πρώτων επεισοδίων, μιλώντας με τον κόσμο που συναντούσα, μου έλεγαν: “Έλεος! Μου προκαλείς φοβερό εκνευρισμό. Είσαι πάρα πολύ κακός”», ανέφερε ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», σχετικά με τη «δύναμη» της τηλεόρασης.

Το βιογραφικό του Γιάννη Βούρου

Γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1955

Είναι 70 ετών

Το ζώδιό του είναι Καρκίνος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Έχει καταγωγή από την Καβάλα και τη Χίο

και τη Υπήρξε αθλητής του στίβου και ποδοσφαιριστής στα τμήματα της ΑΕΚ κατά τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια

Είναι πτυχιούχος Δημοσιογραφίας- Δημοσιολογίας

Έχει εργαστεί ως πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες «Αθηναϊκή» και «Ημερησία» . Αργότερα συνεργάστηκε με την ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή «Κάθε μέρα» στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ.).

. Αργότερα συνεργάστηκε με την ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή «Κάθε μέρα» στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ.). Το όνειρό του ήταν να γίνει πολεμικός ανταποκριτής

Όταν είπε στον πατέρα του ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός, εκείνος αντέδρασε. «Θα γίνει πιλότος», του είπε. Ο Γιάννης Βούρος όμως, δεν το άκουσε. Πέρασε στο Εθνικό Θέατρο με υποτροφία κι άρχισε να σπουδάζει κρυφά. Αργότερα, του έδωσε την ευχή του

Επίσης, είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το 1977 υπήρξε μαζί με άλλους ηθοποιούς, συνιδρυτής του Θεάτρου της Άνοιξης

Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου

Έχε ι σκηνοθετήσει επίσης θεατρικές παραστάσεις σε περιφερειακά θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), κρατικές σκηνές, παραστάσεις του παίχθηκαν σε θέατρα του εξωτερικού και στο Φεστιβάλ Αθηνών

σε περιφερειακά θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), κρατικές σκηνές, παραστάσεις του παίχθηκαν σε θέατρα του εξωτερικού και στο Φεστιβάλ Αθηνών Έχει μεταφράσει θεατρικά έργα από τα αγγλικά και τα γαλλικά

Έχει διατελέσει μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών από το 1992 έως το 1997

από το 1992 έως το 1997 Τον Μάιο του 2013 αντικατέστησε τον Σωτήρη Χατζάκη ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μένοντας στη θέση μέχρι τον Αύγουστο του 2015, όποτε και παραιτήθηκε

μένοντας στη θέση μέχρι τον Αύγουστο του 2015, όποτε και παραιτήθηκε Ασχολήθηκε με την πολιτική και υπήρξε βουλευτής στη Β’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ από το 2009 έως το 2012

από το 2009 έως το 2012 Διετέλεσε δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας από το 2019 έως το 2023 και πρόσφατα παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος

«Είναι γλυκόπικρη γεύση που αφήνει η μία ήττα στις εκλογές με 45 ψηφοδέλτια. Όταν έχεις προδοθεί από την ίδια σου την παράταξη, όχι από όλη την παράταξη, από άτομα τα οποία συμπορεύτηκαν, τους έδωσες θεσμικούς ρόλους, αντιδημάρχων, προέδρων του Δημοτικού Συμβουλίου και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας Δούρειος Ίππος μέσα στην παράταξη και χάνεις τις εκλογές παρά το τεράστιο έργο που έγινε. Ίσως ήθελαν περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί εγώ να τους έδινα ή να μην ήθελα να τους δώσω», είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno.

Στις Ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου

Τον Σεπτέμβριο του 2025 προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο

Έχει γράψει δύο βιβλία

έχει ασχοληθεί με δράσεις για άτομα με αναπηρίες

Πιστεύει πλέον ότι η Τέχνη δεν μπορεί να έχει χρώματα, να ανήκει σε κόμματα και να καθοδηγείται από το οποιοδήποτε κομματικό σύστημα

Δεν έχει καλή σχέση με τα χρήματα και δεν τον εντυπωσιάζουν τα ακριβά πράγματα

Στο θέατρο, παίζει φέτος στην παράσταση «Μάρτυρας κατηγορίας» στο θέατρο Χορν.

Γιάννης Βούρος: Oι γάμοι, τα παιδιά και τα διαζύγια

Η προσωπική ζωή του Γιάννη Βούρου είναι «πλούσια», καθώς μετρά τρεις γάμους και τρία διαζύγια.

Με την τρίτη του σύζυγο, Ελένη Κώνστα, παντρεύτηκαν το 1998.

Απέκτησαν μαζί τον 26χρονο σήμερα γιο τους, Αλέξη. Κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χώρισαν, αλλά επανασυνδέθηκαν και ξαναπαντρεύτηκαν.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Άννα Αδριανού και ο δεύτερος με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Μαζί απέκτησαν τον γιο τους, Στέφανο.

Λένα Κώνστα-Γιάννης Βούρος- Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Στέφανος Βουρός- Αλέξης Βουρός σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ο Στέφανος ήρθε για να γίνει δάσκαλός μας. Νιώθω περήφανος για εκείνον. Άλλαξε όλη τη θεώρηση της ζωής μου. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο», έχει πει για τον γιο του.

Λένα Κώνστα- Γιάννης Βούρος- Μαρία Λουίζα Βούρου, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2008/ NDP

Επίσης, μετά από μια εφήμερη σχέση με τη μητέρα της, γεννήθηκε η Μαρία Λουίζα Βούρου. Αν και μετά από χρόνια, αποκαλύφθηκε πως δεν είναι βιολογικό του παιδί, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις μαζί της και εξακολουθεί να φέρει το επώνυμό του.

