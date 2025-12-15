Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα - Δύο γυναίκες στο «κάδρο» της έρευνας

Νέες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς η σημερινή απολογία των βασικών κατηγορουμένων ενώπιον της ανακρίτριας ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για επιπλέον εντάλματα σύλληψης.

Ως ηθικοί αυτουργοί κατηγορούνται ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη και ένας 39χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, φίλος του ανιψιού. Στην απολογία τους στην ανακρίτρια επέμειναν στην αθωότητά τους.

Οι δικαστικές αρχές επανεξετάζουν κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας, όπως το ποιοι συμμετείχαν στη μεταφορά στην Καλαμάτα των 22χρονων δραστών και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές για το έγκλημα.

Ο ένας από τους δύο 22χρονους που είχε συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός είχε καταθέσει ως άλλοθι ότι διέφυγε από το σημείο του εγκλήματος κι έφτασε στην Καλαμάτα έπειτα από πολύωρη πεζοπορία και κολύμπι. Ωστόσο, βιντεοληπτικό υλικό τον έδειξε να βρίσκεται στην πόλη λίγες ώρες μετά τους φόνους, να τρώει και να πίνει καφέ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του για εξαντλητική διαφυγή και υποδηλώνει ότι κάποιος τον μετέφερε. Αυτή η αντίφαση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών και την αποκάλυψη των ηθικών αυτουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των δύο κατηγορουμένων, στο επίκεντρο της έρευνας φαίνεται να μπαίνουν δύο γυναίκες, των οποίων ο ρόλος εξετάζεται σοβαρά.

Φοινικούντα: Αντιφάσεις στις καταθέσεις και «κενά» στις εξηγήσεις

Η ανακρίτρια φέρεται να έχει εντοπίσει αντιφάσεις ανάμεσα στις καταθέσεις των γυναικών και του βασικού κατηγορουμένου, του ανιψιού, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τον ρόλο τους στην υπόθεση. Ενδεικτικά, η σύντροφος του ανιψιού φέρεται να έχει καταθέσει ότι εκείνος βρισκόταν από νωρίς το πρωί στο κάμπινγκ την ημέρα του εγκλήματος, στοιχείο που δε φαίνεται να συμφωνεί με άλλες μαρτυρίες, που τοποθετούν τον ανιψιό στο σημείο το βράδυ.

Η απολογία του ανιψιού διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες, ενώ μέχρι νωρίς το μεσημέρι δεν είχε προσέλθει ακόμη ο δεύτερος κατηγορούμενος.

Φοινικούντα: Στη Γερμανία το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος εμπλεκόμενος, φίλος του ανιψιού και γιος επιχειρηματία, φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί, ωστόσο δεν έχει ακόμη εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέσω Europol, αναμένεται να κινηθούν οι γερμανικές αρχές.

Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος επιχειρήσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα συλληφθεί άμεσα με την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων.

Οι Εξελίξεις στην Υπόθεσης της Φοινικούντας

Διπλό φονικό: Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, δύο άτομα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 42χρονος επιστάτης και φίλος του βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς. Εκεί βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, που έφυγε αλώβητος.

Εμπλεκόμενοι: Από το σημείο διέφυγαν δύο 22χρονοι με μηχανάκι.

Κίνητρο: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακρίτριας, το κίνητρο ήταν οικονομικό. Ο 68χρονος είχε κάνει δύο διαθήκες, με την τελευταία να αφήνει το κάμπινγκ και άλλα ακίνητα σε άλλα μέλη της οικογένειας, αποκλείοντας τον ανιψιό του.

Άρση Τηλεφωνικού Απορρήτου: Η ανάλυση των δεδομένων από επτά κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένων "πακιστανικών" καρτών (burner phones), αποκάλυψε μια τριγωνική επικοινωνία μεταξύ του ανιψιού, του 39χρονου επιχειρηματία φίλου του (που κατηγορείται επίσης ως ηθικός αυτουργός) και του 22χρονου φερόμενου φυσικού αυτουργού.

Το Πρώτο Τηλεφώνημα: Θεωρήθηκε κομβικό στοιχείο το γεγονός ότι ο ανιψιός, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, δεν κάλεσε τις αρχές ή ασθενοφόρο, αλλά τον 39χρονο φίλο του. Ο ένας 22χρονος μάλιστα βρέθηκε πως εργαζόταν για τον 39χρονο στην Αθήνα.

Τρίτος Ηθικός Αυτουργός; Ο τρίτος καταζητούμενος είναι γύρω στα 30, γιος επιχειρηματία, και πιστεύεται πως προμήθευσε το όπλο και το σκούτερ διαφυγής στους φυσικούς αυτουργούς.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου.

