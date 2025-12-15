Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Η απώλειά της με βύθισε στην κατάθλιψη»

«Τα οφείλω όλα σε εκείνη», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης στο Στούντιο 4

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» εμφανίστηκε καλεσμένος τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Σμαραγδής, ανοίγοντας την καρδιά του για προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του. 

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, για την δύσκολη απώλεια της συζύγου του, Ελένης Σμαραγδή, αλλά και για την πολυαναμενόμενη ταινία του «Καποδίστριας», η οποία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Οι οικονομικές δυσκολίες που ανάγκασαν τον Γιάννη Σμαραγδή να διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Οι οικονομικές δυσκολίες που ανάγκασαν τον Γιάννη Σμαραγδή να διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

«Δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα τελειώσει η ταινία, ήταν ένα θαύμα. Είχε ολοκληρωθεί ένα μέρος, κάναμε γυρίσματα για μια εβδομάδα, δεν είχαμε χρήματα και σταματήσαμε», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα γυρίσματα.

«Όταν ξεκίνησα είχα τις υποσχέσεις μόνο. Είχα οργανωθεί, ακόμα και όταν υπήρξαν απειλές να μην κάνω την ταινία. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή που ενεργοποιώ το ελληνικό μου αίσθημα και είχα απειλές θανάτου», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ένταση στη δύσκολη πορεία του πρότζεκτ.

Ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε επίσης στην κρατική χρηματοδότηση για την ταινία. Όπως αποκάλυψε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής είχε εγκρίνει κονδύλι 1.200.000 ευρώ, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τυπική υπογραφή, επί Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έφυγε χωρίς να το υπογράψει. Μετά ήρθε ένας καινούργιος στη θέση του και αδιαφόρησε», εξήγησε, δείχνοντας τον αγώνα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η παραγωγή.

Θρήνος για τον Γιάννη Σμαραγδή - «Έφυγε» ο αδερφός του, Ανδρέας

Ο Γιάννης Σμαραγδής με τη σύζυγό του, Ελένη / NDP Photo Agency

Ο Γιάννης Σμαραγδής με τη σύζυγό του, Ελένη / NDP Photo Agency

Στο τέλος, ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση μιλώντας για την απώλεια της συζύγου του: «Η Ελένη ήταν η δύναμη μου. Η απώλεια της με είχε βοηθήσει σε κατάθλιψη. Ότι έχω κάνει στη ζωή μου το οφείλω στην Ελένη. Η σύζυγος μου θα είναι η περήφανη για την ταινία μου. Δεν υπήρχε άνθρωπος που την έχει γνωρίσει να έχει πει κακή κουβέντα για εκείνη», κατέληξε συγκινημένος ο Γιάννης Σμαραγδής.

Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Βγήκε από τη θάλασσα και έπαθε εγκεφαλικό»

Η Ελένη Σμαραγδή έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του σκηνοθέτη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
