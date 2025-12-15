Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!

Ο νικητής κρίθηκε ανάμεσα στον Λευτέρη και τον Δημήτρη

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκε τους τρεις καλύτερους της φετινής Φάρμας στην πιο σημαντική δοκιμασία έως τώρα, αυτή που θα αναδείκνυε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού.

Ο Λευτέρης είχε το προβάδισμα, με τον Δημήτρη να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Ο Ανδρέας δεν είχε την τύχη με το μέρος του και, λίγο πριν το τέλος, εγκατέλειψε την προσπάθειά του, στρέφοντας το βλέμμα του στη μάχη στήθος με στήθος των δύο αντιπάλων του.

Ο παίκτης που έριξε τα πολύχρωμα τουβλάκια ήταν ο Λευτέρης, ο οποίος κερδίζει το πρώτο εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο τελικό. Ο ίδιος έβγαλε μια δυνατή κραυγή μετά τη σημαντική νίκη του. Από την άλλη, απογοήτευση ένιωθε ο Δημήτρης, που για ακόμη μια φορά έφτασε στην πηγή και δεν ήπιε νερό.

Φάρμα: Ο Λευτέρης πέρασε πρώτος στον μεγάλο τελικό!

Φάρμα: Ο Λευτέρης πέρασε πρώτος στον μεγάλο τελικό!

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι αύριο-μεθαύριο θα δω τους δικούς μου. Έχω συνηθίσει να είμαι καλός στα πράγματα, αλλά έχω ένα κακό: δεν τα φτάνω ποτέ στο τέλος. Ούτε βιβλία, ούτε παιχνίδια, ούτε τίποτα. Τώρα πρέπει να τελειώσω κάτι κι αυτό σίγουρα μου είναι βάρος και με φοβίζει, γιατί ξέρω ότι κάνω λάθη και φοβάμαι μην κάνω λάθος και στον τελικό και χάσω το παιχνίδι μου», εξομολογήθηκε ο πρώτος φιναλίστ.

Ο Ανδρέας πλησίασε τον εξουθενωμένο Λευτέρη και του ζήτησε μια χάρη: «Να πατήσεις τον Δημήτρη». «Εκτός κι αν σου κάνω εγώ τη χάρη σήμερα», συμπλήρωσε.

Φάρμα: Ο Λεύτερης ανέβησε στον χρυσό θρόνο και περιμένει αντίπαλο

Φάρμα: Ο Λεύτερης ανέβησε στον χρυσό θρόνο και περιμένει αντίπαλο

Ο Λευτέρης δήλωσε ότι τίποτε άλλο πέρα από την πρώτη θέση δεν τον ικανοποιεί: «Για πολλούς, το να φτάσεις στον τελικό είναι μεγάλη νίκη. Για μένα δεν είναι. Για μένα είναι νίκη μόνο αν κερδίσεις. Αν δεν κερδίσεις, είσαι απλά ένας από τους υπόλοιπους. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου».

Θα είναι ο Δημήτρης ή ο Ανδρέας αυτός με τον οποίο θα παλέψει για τα 50.000 ευρώ; Η απάντηση θα δοθεί στον Αχυρώνα.

ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΕΛΙΚΟΣ
