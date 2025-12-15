Φάρμα:Δημήτρης vs Ανδρέας: Ποιος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό;

«Αφιερώνω τη νίκη μου στον αδερφό μου»

Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της φετινής σεζόν της Φάρμας, κρίθηκε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, μέσα από μια έντονη και απαιτητική μονομαχία στον αχυρώνα.

Ο Δημήτρης ήταν εκείνος που κατάφερε να φτάσει πρώτος στο απόλυτο 3-0, εξασφαλίζοντας τη θέση του στον τελικό, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Λευτέρη.

Δημήτρης Κρίθηκε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Φάρμας

Μετά τη νίκη του, ο Δημήτρης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αφιερώνοντας την επιτυχία του σε ένα πολύ προσωπικό πρόσωπο.«Τη σημερινή νίκη την αφιερώνω στον αδερφό μου, τον Σωτήρη. Αυτός μου είπε την τελευταία λέξη που ήθελα να ακούσω. Μου είπε “πήγαινε ρε” και είχε δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του και στις επιλογές του μέσα στο παιχνίδι, ο Δημήτρης ήταν ξεκάθαρος: «Εννοείται πως δε θα έκανα τη χάρη σε καμία περίπτωση να αφήσω τη στάμνα κάτω. Αυτό ήταν το πρώτο μου σχέδιο και το έκανα πράξη», δήλωσε, επισημαίνοντας πως από την αρχή στόχος του ήταν ο τελικός.

Ο Ανδρέας μιλά για την τρίτη θέση και το ταξίδι του στη Φάρμα

Ο Ανδρέας, που ολοκλήρωσε την πορεία του στη «Φάρμα» κατακτώντας την τρίτη θέση, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την εμπειρία του.

«Είμαι χαρούμενος. Έφτασα στην τρίτη θέση και αυτό για μένα είναι τιμητικό. Κάτι καλό έκανα για να φτάσω μέχρι εδώ», δήλωσε, τονίζοντας πως ξεπέρασε τα προσωπικά του όρια.

Ανδρέας: «Έφτασα αθόρυβα στην τριάδα και είμαι περήφανος»

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή του στο παιχνίδι τον βοήθησε να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του: «Σκαρφάλωνα, έπιανα κορμούς, έκανα πράγματα που δεν είχα κάνει ποτέ. Έπαιξα ομαδικά και έδωσα ό,τι μπορούσα», είπε, προσθέτοντας πως δε νιώθει αχόρταγος, αλλά γεμάτος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στη «Φάρμα», ξεχωρίζοντας τον Λευτέρη: «Ο Λευτέρης θα μου λείψει πιο πολύ. Δύο μήνες εδώ, γνωριστήκαμε, ανταλλάξαμε πολλά και βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε συγκινημένος.

Προβλέψεις, στρατηγικές και το βλέμμα στον τελικό

Ο Ανδρέας δε δίστασε να μιλήσει και για τις προβλέψεις του σχετικά με τον νικητή: «Από την αρχή είχα πει ότι ο Λευτέρης θα φτάσει στον τελικό. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Έχω ποντάρει σε αυτόν», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο δρόμος μέχρι την τελική τριάδα ήταν γεμάτος μάχες και ένταση.

Κλείνοντας, μίλησε για το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από το παιχνίδι: «Η Φάρμα μου έμαθε να δίνω χρόνο στην οικογένεια και να είμαι ήρεμος. Με την ηρεμία μου κατάφερα πολλά και έφτασα αθόρυβα στην τριάδα», τόνισε.

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό

Με τον Δημήτρη και τον Λευτέρη να έχουν πλέον εξασφαλίσει τις θέσεις τους, η Φάρμα μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι δύο φιναλίστ ετοιμάζονται για τις απαιτητικές δοκιμασίες του μεγάλου τελικού, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, πριν από αυτές τους περιμένουν στιγμές ξεκούρασης αλλά και μεγάλες εκπλήξεις.

Δημήτρης και Λευτέρης στον μεγάλο τελικό της Φάρμας

Η αγωνία κορυφώνεται και όλα δείχνουν πως ο φετινός τελικός θα είναι από τους πιο δυνατούς και συναισθηματικά φορτισμένους της σεζόν.


Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο της Φάρμας
 

