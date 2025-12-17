Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού και Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Ο Δανιήλ καταγόταν από το βασιλικό γένος του Δαυίδ. Έζησε κι έδρασε στη Βαβυλώνα στα χρόνια της αιχμαλωσίας των Εβραίων από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Τον είχαν πάρει ως όμηρο οι Βαβυλώνιοι, όταν το 605 π.Χ. κατέστρεψαν τη Βαβυλώνα.

Ο Προφήτης Δανιήλ

Σπούδασε τη γλώσσα και τη σοφία των Βαβυλωνίων και πήρε μεγάλη θέση στην αυλή του Ναβουχοδονόσορα. Είχε το χάρισμα να μαντεύει και να προφητεύει. Εξήγησε στο βασιλιά Βαλτάσαρ την προφητεία «Μανή, Θεκέλ, Φαρές», που γράφτηκε από αόρατο χέρι στον τοίχο κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, ότι σημαίνει το τέλος της βασιλείας του. Πράγματι, ο Κύρος υπέταξε τη Βαβυλώνα και ο Βαλτάσαρ σκοτώθηκε.

Ο Δανιήλ διατήρησε τη θέση του και στην αυλή του Κύρου. Επειδή, όμως, παρά τη διαταγή του Κύρου, εξακολουθούσε να προσεύχεται στο Θεό, τον έριξαν στο λάκκο με τα λιοντάρια, απ’ όπου με τη βοήθεια του Θεού βγήκε χωρίς να πάθει τίποτα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ

Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα

Ανανίας, Νίνος *

Αζαρίας

Μισαήλ

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης

Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

Ίακχος, Ίακχη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:35 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 27.1 ημερών