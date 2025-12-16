Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality θα καταγγείλει τον τραγουδιστή

Τι υποστηρίζει ο ανερχόμενος τραγουδιστής

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τους δύο άντρες που ετοιμάζονται να καταγγείλουν τον πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση και ανήθικες προτάσεις φέρνει στο φως το Star. Ένας πρώην παίκτης reality και ένας νεαρός που επίσης ασχολείται με το τραγούδι συγκεντρώνουν στοιχεία με τον δικηγόρο τους για την εισαγγελία. Ο πασίγνωστος καλλιτέχνης, από την πλευρά του, αρνείται τα πάντα, μιλά για εκβιασμό και αφήνει να εννοηθεί ότι θα περάσει στην αντεπίθεση.

Δύο νεαροί νησιώτες με μεγάλη αγάπη στη μουσική και το τραγούδι σκέφτονται να καταγγείλουν τον πασίγνωστο τραγουδιστή για παρενόχληση, ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις. Χθες το βράδυ στο γραφείο του δικηγόρου ο ένας από τους δύο εμφανίστηκε αποφασισμένος να ρίξει τη «βόμβα» στον καλλιτεχνικό χώρο μέχρι την Πέμπτη. Ο άλλος, που ακόμη σκέφτεται πώς θα κινηθεί, είναι πρώην παίκτης reality…

Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»

Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality σκέφτεται να πάει στη δικαιοσύνη

Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality σκέφτεται να πάει στη δικαιοσύνη

Τι ισχυρίζεται ο πρώην παίκτης reality: «Είχα πάει στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή. Μου έδειξε την κρεβατοκάμαρα, υπονοώντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για να κάνω καριέρα». 

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο νεαρός μουσικός, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φέρεται να του έκανε ανήθικη πρόταση και να τον κλείδωσε στην οικία του για να προχωρήσουν σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο άλλος άνδρας, που έχει ήδη έτοιμο τον φάκελο με τα στοιχεία εναντίον του δημοφιλούς καλλιτέχνη, θα κάνει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό χώρο.

Η πρώτη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή για τις καταγγελίες για ασέλγεια

Τι υποστηρίζει ο ανερχόμενος τραγουδιστής που θα πάει στη δικαιοσύνη 

Τι υποστηρίζει ο ανερχόμενος τραγουδιστής που θα πάει στη δικαιοσύνη 

Τι ισχυρίζεται ο τραγουδιστής: «Με τον συγκεκριμένο τραγουδιστή συνεργαστήκαμε πέρυσι. Όλα έγιναν μέσα στο καμαρίνι του στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και μάρτυρες».

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, από την πλευρά του, αρνείται τα πάντα, μιλά για εκβιασμό και πλεκτάνη. Φέρεται να γνωρίζει μάλιστα ποιο άτομο είναι πίσω από αυτές τις εξελίξεις. Ο λαμπερός τραγουδιστής, που εδώ και δεκαετίες κάνει πάταγο στις πίστες, ισχυρίζεται ότι οι δύο άντρες που σκέφτονται να πάνε στη Δικαιοσύνη μέχρι πριν από 20 ημέρες τού ζητούσαν επιμόνως συνεργασία και πως έχει στην κατοχή του μηνύματα-ντοκουμέντα. 

Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται

Πρώτο θέμα συζήτησης στα καλλιτεχνικά στέκια 

Στα καλλιτεχνικά στέκια, πάντως, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και όλοι αναμένουν τις εξελίξεις. Ο γνωστός καλλιτέχνης, παρά το σούσουρο και την ανησυχία που επικρατεί και στους συνεργάτες του, συνεχίζει τα σχέδιά του και ετοιμάζεται πυρετωδώς για τις χειμερινές εμφανίσεις του.

