Η 4η σεζόν της Φάρμας είναι γεγονός! Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία και διεκδίκησε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Η επόμενη Φάρμα ψάχνει τους πρωταγωνιστές της

Η επόμενη Φάρμα ψάχνει τους πρωταγωνιστές της

Αν θέλεις να βρεις τη δική σου θέση στη Φάρμα και να γίνεις ένα με τη φύση, οι συμμετοχές άνοιξαν και περιμένουν όλους τους δεινούς farmers που είναι έτοιμοι να δώσουν βροντερό «παρών» και να δοκιμάσουν τις αντοχές τους.

Η Φάρμα επιστρέφει για 4η σεζόν - Δήλωσε συμμετοχή

Η επόμενη Φάρμα αναζητά τους πρωταγωνιστές της. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο farma.star.gr και γίνε μέρος της πιο ξεχωριστής αγροτικής εμπειρίας!

Παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.  

