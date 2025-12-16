Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, να τη δει ψυχολόγος»

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η ανήλικη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη. Η μητέρα της, μιλώντας στο Star, υποστηρίζει ότι το παιδί της χρειάζεται υποστήριξη από ειδικούς. Πάντως προκαλεί αίσθηση ότι η πολιτεία το μόνο που σκέφτηκε ως λύση για ένα παραβατικό παιδί είναι απλώς να αλλάζει σχολικό περιβάλλον.

Κυψέλη: Η 16χρονη προσπάθησε να μαχαιρώσει το θύμα και δεύτερη φορά στην κοιλιά

Όπως αποκαλύπτει το Star, ενώ το ανήλικο θύμα αιμορραγούσε, η 16χρονη δράστις προσπάθησε να την μαχαιρώσει και δεύτερη φορά στην κοιλιά, χωρίς όμως να τα καταφέρει καθώς την ακινητοποιήσαν οι συμμαθητές της. Αμέσως μετά τη πράξη της ούτε σοκαρισμένη εμφανίστηκε, ούτε μετανιωμένη.

Όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στην ασφάλεια μόνο φοβισμένη δεν ήταν. Κράτησε σκληρή στάση απέναντι στους αστυνομικούς λέγοντάς τους:

«Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα».

Κυψέλη: Αντιμέτωπη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας η 16χρονη

Η 16χρονη είναι αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία.

Προφανώς η υπόθεση έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί κάποιοι αδιαφόρησαν. Άλλωστε προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι αντί η αρμόδιοι να πέσουν πάνω στην ανήλικη και να δουν τι συμβαίνει πίσω από την τόση βία, αποφάσισαν απλώς να την αλλάξουν σχολείο λες και δια μαγείας θα άλλαζε και η συμπεριφορά της. Η μητέρα της μιλώντας στο Star υποστηρίζει ότι το παιδί της έχει μετανιώσει και πως χρειάζεται παρακολούθηση από ειδικούς.

Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, πρέπει να τη δει ψυχολόγος, κλαίει και μου λέει δε θέλω να τσακώνομαι»

«Αντιδράει πάρα πολύ άσχημα μόλις ακούει κάτι που είναι ψέματα γι' αυτήν. Κλαίει το παιδί και μου λέει εγώ σχολείο μόνο θέλω να πάω, δε θέλω ούτε να τσακώνομαι, ούτε τίποτα, γιατί μου φέρονται έτσι, άρα τύπου bullying».

Μπορεί να μη θέλει να τσακώνεται πάντως στο σχολείο πήγε με ένα μαχαίρι 21 εκατοστών.

«Συμβαίνει νομίζω από κακές παρέες αλλά δεν μπορούσα να τις βρω παρέες γιατί δε μπορώ να είμαι από πίσω της γιατί πρέπει να πάω δουλειά. Άμα δεν την άλλαζα σχολείο ήθελε, να συνεχίσει εκεί, ούτε απουσίες μου έκανε, προσπαθούσε πάρα πολύ».

Κυψέλη: Έρευνα για το αιματηρό περιστατικό βίας διέταξε το υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Από σήμερα το πρωί το σχολείο που έγινε το αιματηρό περιστατικό τελεί υπό κατάληψη. Τα αιτήματα των μαθητών:

Να μην επιστρέψει ξανά στο σχολείο η 16χρονη και να υπάρχει κάθε μέρα ψυχολόγος

Το 14χρονο παιδί που δέχθηκε τις μαχαιριές βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Φοβάται ακόμα και να βγει από το σπίτι του.

