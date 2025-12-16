Κυψέλη: «Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά σε άλλο σχολείο»

Aνησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και ερωτήματα για το τι συμβαίνει με τους εφήβους γεννά το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων κοριτσιών που σημειώθηκε μέσα σε σχολείο της Κυψέλης. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι, καθώς πρόσφατα είχε επιτεθεί σε μαθητές και στο προηγούμενο σχολείο.

«Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά στο άλλο σχολείο. Είναι ένα κορίτσι που δε χαμογελούσε, ήταν συνέχεια με νεύρα. Ήταν κλεισμένη στις τουαλέτες σε όλα τα διαλείμματα. Ούτε να φάει δεν έβγαινε», δήλωσε μαθήτρια στον Σκάι.

Η 16χρονη είχε μόλις αλλάξει σχολικό περιβάλλον, καθώς απομακρύνθηκε από το προηγούμενο σχολείο της λόγω επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς. Χθες ήταν η πρώτη της ημέρα στο νέο σχολείο.

Κυψέλη: Οι προηγούμενες τρεις συλλήψεις της 16χρονης

Η 16χρονη είναι γνωστή στις αρχές, καθώς έχει συλληφθεί τρεις φορές μέσα στο 2025.

Στις 26 Ιουλίου είχε μαχαιρώσει πρώην συμμαθήτριά της στον Γκύζη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στις 19 Οκτωβρίου εντοπίστηκε από αστυνομικούς να φέρει μαχαίρι 18 εκατοστών.

Από το προηγούμενο σχολείο της είχε απομακρυνθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα, καθώς – σύμφωνα με καταγγελίες – δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, έβαζε φωτιές σε κάδους, εξύβριζε καθηγητές και απειλούσε συμμαθητές, ακόμη και μέσω κοινωνικών δικτύων.

Κυψέλη: Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου στο σχολείο

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε εντός σχολικού συγκροτήματος, όταν η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» στη 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα τραυματίστηκε στο χέρι και υπέστη εκδορές στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της έγιναν ράμματα, χωρίς η κατάστασή της να εμπνέει ανησυχία.

Η ανήλικη δράστις συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, όπου εξετάζεται.

Λίγες ώρες πριν το περιστατικό, η ανήλικη φέρεται να άκουσε το θύμα και ακόμη μία μαθήτρια να συζητούν χαμηλόφωνα για εκείνη κοντά στις τουαλέτες. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε σε επίθεση όταν η 16χρονη έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε την 14χρονη στις σκάλες του σχολείου.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η ανήλικη φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει το θύμα στην κοιλιακή χώρα, ενώ παρόντες μαθητές προσπάθησαν να την αφοπλίσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η 16χρονη φοιτά στην Γ’ Γυμνασίου, έχει χάσει σχολική χρονιά λόγω απουσιών και προέρχεται από οικογένεια σε διάσταση, ενώ ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι έχει δοθεί εντολή σε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου να έρθουν άμεσα σε επαφή τόσο με τα παιδιά όσο και με τις οικογένειές τους, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό περιστατικό.