Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφτασε στην τελική τριάδα της Φάρμας, ωστόσο έχασε από τον Δημήτρη Ζήκο και δεν πέρασε στον μεγάλο τελικό.

Φάρμα: Δημήτρης VS Λευτέρης - Δείτε Sneak Preview από τον Τελικό!

Την επόμενη ημέρα της αποχώρησής του, ο Ανδρέας μίλησε στο Breakfast@Star για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι, μιας κι υπήρξε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες.

«Είδα την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου χάρηκαν πάρα πολύ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν ηρωίδα τόσο καιρό που με περίμενε. Χάρηκαν πάρα πολύ, τους άρεσα. Μου δώσαν συγχαρητήρια που έφτασα μέχρι εκεί», είπε αρχικά ο πρώην παίκτης της Φάρμας.

Μάλιστα, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Φάρμα συνειδητοποίησε ότι πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Αυτό του ζήτησε και η σύζυγός του, όταν επέστρεψε στο σπίτι. 

«Έχεις αρχίσει και το κάνεις;», τον ρώτησε η Ελένη Χατζίδου. «Τώρα σιγά σιγά θα το κάνω. Το είδε και η γυναίκα μου και μου είπε να το κάνω. Το αξίζει και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου». 

Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του

Ο Ανδρέας σχολίασε όσα είπε για εκείνον ο Δημήτρης, ότι... έβαζε φιδιές, υποκινούσε πράγματα και προκαλούσε τσακωμούς. «Δε νομίζω ότι γινόταν αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν... αυτός που ήμουν δε θα έφτανα στην τριάδα. Θα μπορούσαν να μην είχαν βγάλει από την αρχή μονομάχο. Αλλά δε με έβγασε κανένας. Εγώ με τα παιδιά μιλούσα», σχολίασε. 

Γιατί οι συμπαίκτες του είχαν στραφεί εναντίον του τον τελευταίο καιρό; «Δεν είχα βγει μονομάχος κι έπρεπε κάποια στιγμή να κατέβαινα κι εγώ μονομάχος. Μου έκαναν μία αντιεπίθεση... Δε θεωρώ ότι ήταν βάση στρατηγικής. Πιστεύω πιο πολύ επειδή δεν είχα κατεβεί μονομάχος ότι αν θα κατέβαινα θα έβγαινα κι επειδή δεν είχα παίξει θα έχανα. Εγώ απέδειξα όμως ότι κατέβηκα και με την Κωνσταντίνα και με τη Ζωή κι έπαιξα και κέρδισα. Νομίζω ολοκάθαρα κέρδισα», απάντησε. 

Φάρμα:Δημήτρης vs Ανδρέας: Ποιος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό;

«Γιατί είπες ότι το χάρισες τώρα στον αγώνα με τον Δημήτρη;», τον ρώτησε ο Ετεοκλής. «Θεωρώ ότι αν κέρδιζα τα τόξα θα ήταν εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Είδα ότι έχασα τα τόξα, ύστερα ήξερα ότι θα χάσω και το τελευταίο παιχνίδι στο τραπέζι που ήμουν καλός και στις δυο φορές, το άφησα. Δεν ήθελα να πάω στα καρφιά, γιατί πίστευα ότι ο Δημήτρης στα καρφιά ήταν πιο καλός. Αν όμως έπαιρνα τα τόξα θα ήταν εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Και το ξέρει κι ο ίδιος», απάντησε ο Ανδρέας.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος εκεί που έχω φτάσει. Ειδικά στην Τριάδα. Έφτασα με το σπαθί μου και... είμαι γεμάτος», είπε στη συνέχεια. «Όταν μπήκα ήμουν εντελώς διαφορετικός, μιλούσαμε πάρα πολύ με τον Λευτέρη και με τον Βάγγο και κατάλαβα ότι έπρεπε να δίνω χρόνο περισσότερο στην οικογένεια γιατί δούλευα πάρα πολύ», πρόσθεσε. 

Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!

«Δε μετάνιωσα για τίποτα. Θεωρώ ότι ήμουν ένας στρατηγικός παίχτης. Το μόνο που μπορώ να στεναχωρηθώ είναι ότι δεν ήταν μέσα σε αυτό τα τρία άτομα ο Βάγγος. Δε μετανιώνω για τίποτα άλλο και ευχαριστώ και τον κόσμο που μου στήριξε πάρα πολύ», τόνισε ο πρώην παίκτης.

Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του

«Λευτέρης ή Δημήτρης;», τον ρώτησε η Ελένη. «Μόνο Λευτέρης. Είναι ξεκάθαρο Λευτέρης, είναι ο φίλος μου και περιμένω να δούμε τον τελικό, να κερδίσει ο Λευτέρης», είπε κλείνοντας ο Ανδρέας Γαλάνης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

