Τρόμαξε με το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, κατάπιε σακουλάκι με ηρωίνη και πνίγηκε

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Λευκάδα, με θύμα έναν 50χρονο, ο οποίος πνίγηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, καταπίνοντας συσκευασία που φέρεται να περιείχε ηρωίνη.
Η αποφάση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχο αντιλήφθηκαν ότι ένιωθε δυσφορία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείου του νησιού. Εκεί βρέθηκε το σακουλάκι με τα ναρκωτικά, που προσπάθησε να καταπιεί και διασωληνώθηκε. Ο 50χρονος δεν τα κατάφερε, όμως, και άφησε την τελευταία του πνοή.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία και επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.