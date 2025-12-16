Φάρμα: Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 21.00 στο Star!

Στη χθεσινή (Δευτέρα 15/12) Δοκιμασία Ανάδειξης του πρώτου φιναλίστ, ο Λευτέρης Δασκαλάκης ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Φάρμας. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ζήκος μονομάχησε στον Αχυρώνα με τον Ανδρέα Γαλάτη και εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο. Η επόμενη ημέρα επιφύλασσε μια έκπληξη για τους δύο φιναλίστ, καθώς είχαν επισκέψεις από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και πέρασαν χρόνο όλοι μαζί, με σκοπό να τους εμψυχώσουν λίγο πριν την τελική αναμέτρηση.



Απόψε, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται στον Αχυρώνα τους δύο καλύτερους της φετινής Φάρμας, αλλά και όλους τους παίκτες που αποχώρησαν, σε ένα συμβούλιο ανασκόπησης. Εκεί, θυμούνται μαζί τις ευχάριστες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έζησαν και αναπολούν. Ποιοι θα ήθελαν να ζήσουν το μαγικό αυτό ταξίδι από την αρχή; Ποιοι περίμεναν να φτάσει ο Λευτέρης και ο Δημήτρης στον τελικό; Ποιον θέλουν να δουν νικητή της Φάρμας;

Η ώρα του μεγάλου τελικού φτάνει και περιλαμβάνει πέντε δοκιμασίες, με το αποτέλεσμα να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Η πρώτη μέρα αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά και της κούρασης, που έχει συσσωρευτεί στους δύο φιναλίστ. Ο Δημήτρης και ο Λευτέρης δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας στο πλευρό τους πρώην συμπαίκτες τους, αλλά και τις οικογένειές τους.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει στην παρέα τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, τον επιστάτη της Φάρμας, ο οποίος εύχεται με τη σειρά του καλή επιτυχία στους δύο φιναλίστ. Οι δοκιμασίες συνεχίζονται, αλλά μόνο ένας θα καταφέρει να εκπληρώσει τον στόχο του, που δεν είναι άλλος από τη νίκη και το έπαθλο των 50.000€.



ΦΑΡΜΑ 2025

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Απόψε, Τρίτη 16.12.25 στις 21:00