Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα είναι από χθες το απόγευμα σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, μετά το πακέτο μέτρων που προανήγγειλε χθες ο Κώστας Τσιάρας και αφορούν το κόστος παραγωγής.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα, ενώ κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί και ενιαίο συντονιστικό, προκειμένου εν συνεχεία να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Περιμένουν διευκρινίσεις από τον πρωθυπουργό για να πάρουν αποφάσεις οι αγρότες

Πάντως, οι αγρότες παραμένουν επιφυλακτικοί, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Στα μπλόκα της Θεσσαλονίκης επικρατεί προβληματισμός, όπως μετέδωσε από τα Μάλγαρα η Λευκή Γεωργάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν διευκρινίσεις από τον πρωθυπουργό για να πάρουν αποφάσεις.

Θα παρακολουθήσουν την ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή και σύμφωνα με πληροφορίες του Star αν δοθεί κονδύλι για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους τότε θα βγει «λευκός καπνός». Το πιο πιθανό σε αυτή την περίπτωση είναι οι αγρότες να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την Παρασκευή, όταν θα επιστρέψει από τις Βρυξέλλες.

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας το βράδυ

Από την άλλη πλευρά, στο μπλόκο της Νίκαιας, εν αναμονή των αποφάσεων με διάλογο με την κυβέρνηση οι αγρότες συνεχίζουν τις δράσεις τους και ετοιμάζονται να βρεθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.