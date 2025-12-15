Συνεδριάζουν τα μπλόκα όλης της χώρας - «Ασαφείς οι δηλώσεις Τσιάρα»

Αποφασίζουν αν και πότε θα συναντηθούν με την κυβέρνηση - Της Δ. Τζιότζιου

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ξεκίνησαν συνεδρίαση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Η Δήμητρα Τζιότζιου μεταφέρει το ρεπορτάζ και το κλίμα. 

Από το απόγευμα της Δευτέρας 15/12 ακούγονται όλες οι φωνές από το μπλόκο της Νίκαιας, επιχειρώντας να αποκωδικοποιηθούν οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μητσοτάκης προς αγρότες: «Διάλογος δε γίνεται με τελεσίγραφα»

Λένε πως ο Υπουργός γνώριζε τα αιτήματά τους και σήμερα παραδέχτηκε ότι έχουν δίκιο. Υποστηρίζουν όμως ότι τα όσα άκουσαν ήταν ασαφή και χωρίς δεσμεύσεις.

Συνεδριάζουν τα μπλόκα

Επίσης είπαν ότι δεν άκουσαν τίποτα για αφορολόγητο πετρέλαιο που είναι κόκκινη γραμμή για τους αγρότες, δεν ειπώθηκε το ποια θα είναι η μείωση του ρεύματος και για πόσο χρονικό διάστημα, δεν άκουσαν λέξη για την ευλογιά.

Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας

Η κυβέρνηση, λένε οι αγρότες, έχει στριμωχτεί, ήθελε αύριο κιόλας να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, οι αγρότες όμως ξεκαθάρισαν ότι μέχρι αύριο θα συνεδριάσουν όλα τα μπλόκα πανελλαδικά, και από κοινού θα αποφασίσουν αν και πότε θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

  • στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,
  • την ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,
  • στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία
  • στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας
  • στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
