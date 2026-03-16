Μοτζτάμπα  Χαμενεΐ: Μήνυμα στον Τραμπ με απειλές μέσω Telegram!

Ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος, αλλά έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω Telegram!

Η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα Διεθνών Ειδήσεων ανέφερε ότι παρά τη φυσική του απουσία το κλίμα δυναμιτίζεται από το μήνυμά του στο Telegram, όπου υιοθετεί τη λογική του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», απειλώντας ευθέως με κατασχέσεις ή καταστροφή περιουσίας του εχθρού ως αποζημίωση για τις απώλειες του Ιράν.

Αποζημιώσεις ζητά ο νεός ανώτατος ηγέτης του Ιράν

New York Post: Αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να προβάλει εικόνα σταθερότητας, δημοσίευμα της New York Post επικαλείται τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ . Γίνονται μάλιστα αναφορές περί ομοφυλοφιλίας, θέμα που στο Ιράν είναι ποινικό αδίκημα. Προσθέτουν μάλιστα, πως όταν ενημέρωσαν σχετικά το Τραμπ, εκείνος ξέσπασε σε γέλια...

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και τα κέντρα υποστήριξης και εφοδιασμού του θεωρούνται πλέον στόχοι των Φρουρών της Επανάστασης. Ήδη,. έχουν αναφερθεί περιστατικά φωτιάς στο πλοίο, τα οποία η Ουάσιγκτον αποδίδει σε ατυχήματα. Οι αναλυτές προειδοποιούν για ένα πιθανό τυφλό χτύπημα με drones ή πυραύλους, την ώρα που το αεροπλανοφόρο πλέει σε εχθρικά ύδατα.