Μοτζτάμπα  Χαμενεΐ: Μήνυμα στον Τραμπ με απειλές μέσω Telegram!

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απειλεί τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω Telegram, υιοθετώντας τη λογική του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».
  • Η Τεχεράνη προσπαθεί να προβάλλει εικόνα σταθερότητας, ενώ αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Χαμενεΐ προκαλούν αντιδράσεις.
  • Αναφορές για ομοφυλοφιλία του Χαμενεΐ προκαλούν γέλιο στον Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
  • Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα θεωρείται στόχος των Φρουρών της Επανάστασης, με αναφορές για περιστατικά φωτιάς.
  • Αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις με drones ή πυραύλους κατά του αεροπλανοφόρου.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ  παραμένει άφαντος, αλλά έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω Telegram!

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

Η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα Διεθνών Ειδήσεων ανέφερε ότι  παρά τη φυσική του απουσία το κλίμα δυναμιτίζεται από το μήνυμά του στο Telegram, όπου υιοθετεί τη λογική του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», απειλώντας ευθέως με κατασχέσεις ή καταστροφή περιουσίας του εχθρού ως αποζημίωση για τις απώλειες του Ιράν. 

Ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να προβάλει εικόνα σταθερότητας, δημοσίευμα της  New York Post επικαλείται τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή του Μοτζτάμπα  Χαμενεΐ . Γίνονται μάλιστα αναφορές περί ομοφυλοφιλίας, θέμα που στο Ιράν  είναι ποινικό αδίκημα. Προσθέτουν μάλιστα, πως όταν ενημέρωσαν σχετικά το Τραμπ, εκείνος ξέσπασε σε γέλια... 

Το πρώτο μήνυμα του Μ. Χαμενεΐ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά»

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και τα κέντρα υποστήριξης και εφοδιασμού του  θεωρούνται πλέον στόχοι των Φρουρών της Επανάστασης. Ήδη,. έχουν αναφερθεί περιστατικά φωτιάς στο πλοίο, τα οποία η Ουάσιγκτον αποδίδει σε ατυχήματα. Οι αναλυτές προειδοποιούν για ένα πιθανό τυφλό χτύπημα με drones ή πυραύλους, την ώρα που το αεροπλανοφόρο πλέει σε εχθρικά ύδατα.

