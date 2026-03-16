Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

Απειλές εναντίον του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους Finacial Times. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα έχει «πολύ κακό μέλλον», αν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην αξίωσή μας, άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί, ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε.

Επίσης, προειδοποίησε ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δε βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά», είπε. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την επίσκεψη», χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

Στενά Ορμούζ: Η μία μετά την άλλη οι χώρες απορρίπτουν την πρόταση Τραμπ

Ο ίδιος σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσα στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι χώρες, στις οποίες βασίζεται για να το πετύχει δεν είναι πρόθυμες να τον βοηθήσουν. Μετά τη Γαλλία και τη Βρετανία που ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν σκοπό να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, και η Γερμανία απάντησε αρνητικά στην πρόταση Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε το ενδεχόμενο γερμανικής συμμετοχής στην διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας εμμέσως στο αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη από τις χώρες που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών. Εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις σχετικά με πιθανή επέκταση της ήδη υπάρχουσας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ του είπαν ότι οι επιθέσεις τους είχαν ως στόχο την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν – ιδίως των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του.

«Η Γερμανία αναμένει να ενημερωθεί όταν αυτό επιτευχθεί. Τότε θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις», τόνισε και επανέλαβε ότι «μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Aspides” στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε «πολύ επιφυλακτικός» για το αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς η αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στην πραγματικότητα εδρεύει, «δεν είναι αποτελεσματική».

«Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση», υπογράμμισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος δεν ήταν «άμεσα αναμενόμενος» και ότι «δεν είναι απολύτως σαφές πότε θα τελειώσει». «Είναι σαφές», σημείωσε, «ότι η Ευρώπη παρέχει πάντα εποικοδομητική υποστήριξη στην διασφάλιση των θαλασσίων οδών». Ξεκαθάρισε όμως και ότι δεν βλέπει «καμία άμεση ανάγκη και σίγουρα όχι για συμμετοχή της Γερμανίας».

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε τέτοια επιχείρηση εξέφρασαν ήδη οι Πράσινοι και η Αριστερά, ενώ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει προχθές από τη Νορβηγία ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα στρατιωτικό μέτρο ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς», τονίζοντας ότι η Γερμανία ούτε συμμετέχει στον πόλεμο ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο μέλλον.

«Όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Μερτς.

Αυστραλία: «Δεν θα στείλουμε πολεμικό πλοία στα Στενά»

Στο ίδιο πνεύμα και η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας, η οποία δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Ιαπωνία: «Δε σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε σε επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε αυτό το στάδιο»

Η Ιαπωνία τέλος, ξεκαθάρισε ότι ούτε εκείνη σχεδιάζει να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, παρά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απαιτεί τη συμβολή των συμμάχων της για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι.