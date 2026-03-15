Εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό

Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τους Έλληνες ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όσο κλιμακώνεται η πολεμική σύρραξη, τόσο η αγωνία των Ελλήνων ναυτικών που πλέουν στις ταραγμένες θάλασσες του Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου χτυπάει «κόκκινο».

Οι οικογένειες τους επικοινωνούν μαζί τους με όποιον τρόπο μπορούν, όμως οι ίδιοι βρίσκονται στο στόχαστρο των drones και τον πυραύλων.

Στις ακτές του Ομάν, δίπλα στα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ είναι αγκυροβολημένα δύο ελληνικά εμπορικά πλοία, ενώ στην ευρύτερη περιοχή από τα Στενά του Ορμούζ έως την Αραβική Θάλασσα πλέουν 33 πλοία με ελληνική σημαία, σε σύνολο 181 πλοίων ελληνικών συμφερόντων, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Παραμένουν για δεύτερη εβδομάδα εγκλωβισμένοι μέσα στον Περσικό Κόλπο οι 85 ναυτικοί μας, 10 δεξαμενόπλοιων με ελληνική σημαία. Έως τώρα κανείς τους δεν έχει ζητήσει να επαναπατριστεί, ούτε φυσικά μπορούν να εγκαταλείψουν τα πλοία στα αγκυροβόλια και να επιστρέψουν στην χώρα.

Έλληνας ναυτικός σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο που παραμένει εγκλωβισμένος στον Περσικό Κόλπο είπε στο Al Jazzera:

«Κάθε μέρα ακούμε εκρήξεις, δηλαδή εγώ στις 04:00 το πρωί, άκουσα τουλάχιστον 10 εκρήξεις. Είδαμε τουλάχιστον δύο πυραύλους. Βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε μαχητικά, πυραύλους, φωτιές. Είμαστε 24 άτομα, μένουμε σε ένα καράβι και δεν μπορούμε να βγούμε ούτε στο κατάστρωμα. Δηλαδή είμαστε σε έναν εσωτερικό χώρο και καταβάλλουμε προσπάθειες για να απασχολήσουμε με κάτι το μυαλό μας. γιατί αν κάτσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, θα φρικάρει ο κόσμος».