Εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό

«Βλέπουμε εκρήξεις. Δεν μπορούμε να βγούμε ούτε στο κατάστρωμα»

Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τους Έλληνες ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.
  • 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της πολεμικής σύρραξης.
  • Δύο ελληνικά εμπορικά πλοία αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με 33 πλοία ελληνικής σημαίας στην περιοχή.
  • Οι ναυτικοί δεν έχουν ζητήσει επαναπατρισμό και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα πλοία τους.
  • Έλληνες ναυτικοί αναφέρουν καθημερινές εκρήξεις και παρουσία πυραύλων και μαχητικών.
  • Η κατάσταση τους προκαλεί έντονο άγχος και φόβο, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους των πλοίων.

Όσο κλιμακώνεται η πολεμική σύρραξη, τόσο η αγωνία των Ελλήνων ναυτικών που πλέουν στις ταραγμένες θάλασσες του Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου χτυπάει «κόκκινο». 

«Τα Στενά του Ορμούζ θα κρίνουν τη διάρκεια του Πολέμου» - Video

Οι οικογένειες τους επικοινωνούν μαζί τους με όποιον τρόπο μπορούν, όμως οι ίδιοι βρίσκονται στο στόχαστρο των drones και τον πυραύλων.

Στις ακτές του Ομάν, δίπλα στα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ είναι αγκυροβολημένα δύο ελληνικά εμπορικά πλοία, ενώ στην ευρύτερη περιοχή από τα Στενά του Ορμούζ έως την Αραβική Θάλασσα πλέουν 33 πλοία με ελληνική σημαία, σε σύνολο 181 πλοίων ελληνικών συμφερόντων, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Παραμένουν για δεύτερη εβδομάδα εγκλωβισμένοι μέσα στον Περσικό Κόλπο οι 85 ναυτικοί μας, 10 δεξαμενόπλοιων με ελληνική σημαία. Έως τώρα κανείς τους δεν έχει ζητήσει να επαναπατριστεί, ούτε φυσικά μπορούν να εγκαταλείψουν τα πλοία στα αγκυροβόλια και να επιστρέψουν στην χώρα.

Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Έλληνας ναυτικός σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο που παραμένει εγκλωβισμένος στον Περσικό Κόλπο είπε στο Al Jazzera: 

«Κάθε μέρα ακούμε εκρήξεις, δηλαδή εγώ στις 04:00 το πρωί, άκουσα τουλάχιστον 10 εκρήξεις.  Είδαμε τουλάχιστον δύο πυραύλους. Βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε μαχητικά, πυραύλους, φωτιές Είμαστε 24 άτομα, μένουμε σε ένα καράβι και δεν μπορούμε να βγούμε ούτε στο κατάστρωμα. Δηλαδή είμαστε σε έναν εσωτερικό χώρο και καταβάλλουμε προσπάθειες για να απασχολήσουμε με κάτι το μυαλό μας. γιατί αν κάτσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, θα φρικάρει ο κόσμος».

 

