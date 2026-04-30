Αλλαγές στην ψυχαγωγική ζώνη του Open: Ποιο είναι το μέλλον του Πάτρα;

«Το Open επένδυσε πάνω του», είπε η Λιλή Πυράκη

30.04.26 , 10:35
Στο επίκεντρο τηλεοπτικού ρεπορτάζ βρέθηκε η εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open, καθώς, όπως όλα δείχνουν, οι συζητήσεις για την ανανέωσή της βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και από τους συνεργάτες.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star συνάντησε τον Γιώργο Κρικοριάν και του ζήτησε να σχολιάσει αυτές τις φήμες.
«Αλήθεια; Συγχαρητήρια! Να τον πάρω τηλέφωνο να του πω;» είπε αρχικά, με την απάντηση να είναι ξεκάθαρη: «Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου».

Ωστόσο, το γενικό κλίμα ήταν απόλυτα υποστηρικτικό, με την παραδοχή πως το τηλεοπτικό σχήμα έχει «δέσει» και αξίζει να συνεχιστεί: «Αξίζει όμως να συνεχίσετε», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, με τον ίδιο να απαντά: «Αν με ρωτάς εμένα θα σου πω. Φαντάζεσαι να σου έλεγα όχι δεν αξίζει; Όχι, αξίζει. Αξίζει και όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικός όταν βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Ναι, για μένα αξίζει και αλήθεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την εκπομπή».

Αναφερόμενος και στην αλλαγή ώρας της εκπομπής, κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να τη δει ως «μετακίνηση»: «Ξέρεις κάτι; Δεν το βλέπω έτσι. Θεωρώ ότι η εκπομπή ήταν αξιοπρεπέστατη και πριν το μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπέστατη και τώρα το βράδυ. Οπότε εμένα μου αρέσει αυτή η εκπομπή», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη συνολική ποιότητα του project και όχι στη ζώνη προβολής.

Παράλληλα, στο τραπέζι μπήκαν και οι πληροφορίες για τις τηλεοπτικές εξελίξεις στο Open, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως το κανάλι βρίσκεται σε φάση ανασχηματισμού της ψυχαγωγικής ζώνης.

Όπως ειπώθηκε, η επόμενη σεζόν αναμένεται να φέρει αλλαγές, καθώς θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση, κάτι που περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για ψυχαγωγικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, μετά την προβολή του βίντεο η Λιλή Πυράκη πήρε τον λόγο τονίζοντας: «Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θανάσης Πάτρας είναι σε πολύ καλό δρόμο σε σχέση με τις συζητήσεις με το Open. Το Open επένδυσε πάνω του», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, με την εκτίμηση ότι η ανανέωση θεωρείται σχεδόν δεδομένη, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραστικά στο τηλεοπτικό τοπίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους συνεργάτες της εκπομπής, καθώς όπως ειπώθηκε «οι πρώτοι που τον επέλεξαν ήταν η ομάδα του», με το τηλεοπτικό δέσιμο να θεωρείται βασικό στοιχείο της επιτυχίας.

«Ο Θανάσης Πάτρας με τους συνεργάτες του τα μοιράζεται όλα. Και αυτό δείχνει πολλά», σχολιάστηκε, ενώ τονίστηκε πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, ο ίδιος είχε μοιραστεί έγκαιρα σημαντικές αλλαγές.

Οι επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.


