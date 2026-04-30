Θλίψη στην Αυστραλία: Νεκρή 5χρονη που είχε εξαφανιστεί

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην Αυστραλία η υπόθεση της δολοφονίας ενός πεντάχρονου κοριτσιού από απομακρυσμένη κοινότητα της Βόρειας Επικράτειας.

Η Σάρον Γκρανάιτς, 5 ετών, δηλώθηκε ως αγνοούμενη από καταυλισμό, στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας, το Σάββατο 25 Απρίλη.

Περισσότεροι από 200 εθελοντές μαζί με την αστυνομία, ελικόπτερα, ATV, άλογα και την ομάδα σκύλων συμμετείχαν στις έρευνες. Ιχνηλάτες Αβορίγινες βοήθησαν επίσης, ψάχνοντας σε δύσβατες περιοχές, με την ελπίδα να εντοπιστεί ζωντανή. Ωστόσο, σήμερα (Πέμπτη 30/4), εντοπίστηκε σορός παιδιού περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εξαφάνισης, με τις αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται για το αγνοούμενο κορίτσι.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή τη νύχτα της εξαφάνισης, ενώ κρίσιμα στοιχεία, όπως γενετικό υλικό που φέρεται να τον συνδέει με το θύμα, ενισχύουν τις υποψίες εις βάρος του.

Φωτογραφία δείχνει τον ιθαγενή άνδρα να αποχωρεί μέσα στην νύχτα, κρατώντας το πεντάχρονο κοριτσάκι από το χέρι. Η μικρή Sharon δεν μιλούσε και επικοινωνούσε μόνο με νοήματα χεριών. Δεν θα μπορούσε καν να φωνάξει για βοήθεια την νύχτα της απαγωγής της.

Η είδηση του τραγικού τέλους της μικρής έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης. Η μητέρα της εξέφρασε δημόσια τον πόνο της, δηλώνοντας πως «της λείπει και την αγαπά», ενώ πολιτικοί και τοπικοί αξιωματούχοι μιλούν για μια «σπαρακτική απώλεια» που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την κοινότητα.

Η υπόθεση έχει αναδείξει για ακόμη μία φορά τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες κοινότητες της Αυστραλίας, από τις οποίες καταγόταν το κορίτσι. Οι κοινότητες αυτές συχνά ζουν σε δύσκολες συνθήκες, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υψηλά ποσοστά κοινωνικών προβλημάτων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τον εντοπισμό του υπόπτου όσο και για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του εγκλήματος. Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων ετών στη χώρα.