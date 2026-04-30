Θλίψη στην Αυστραλία: Νεκρή 5χρονη που είχε εξαφανιστεί

Ανθρωποκυνηγητό για να βρεθεί 47χρονος ύποπτος

30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Northern Territory Police
Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην Αυστραλία η υπόθεση της δολοφονίας ενός πεντάχρονου κοριτσιού από απομακρυσμένη κοινότητα της Βόρειας Επικράτειας.

Η Σάρον Γκρανάιτς, 5 ετών, δηλώθηκε ως αγνοούμενη από καταυλισμό, στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας, το Σάββατο 25 Απρίλη.

Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ

Περισσότεροι από 200 εθελοντές μαζί με την αστυνομία, ελικόπτερα, ATV, άλογα και την ομάδα σκύλων συμμετείχαν στις έρευνες. Ιχνηλάτες Αβορίγινες βοήθησαν επίσης, ψάχνοντας σε δύσβατες περιοχές, με την ελπίδα να εντοπιστεί ζωντανή. Ωστόσο, σήμερα (Πέμπτη 30/4), εντοπίστηκε σορός παιδιού περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εξαφάνισης, με τις αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται για το αγνοούμενο κορίτσι.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή τη νύχτα της εξαφάνισης, ενώ κρίσιμα στοιχεία, όπως γενετικό υλικό που φέρεται να τον συνδέει με το θύμα, ενισχύουν τις υποψίες εις βάρος του.

Φωτογραφία δείχνει τον ιθαγενή άνδρα να αποχωρεί μέσα στην νύχτα, κρατώντας το πεντάχρονο κοριτσάκι από το χέρι. Η μικρή Sharon δεν μιλούσε και επικοινωνούσε μόνο με νοήματα χεριών. Δεν θα μπορούσε καν να φωνάξει για βοήθεια την νύχτα της απαγωγής της.

Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους

Η είδηση του τραγικού τέλους της μικρής έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης. Η μητέρα της εξέφρασε δημόσια τον πόνο της, δηλώνοντας πως «της λείπει και την αγαπά», ενώ πολιτικοί και τοπικοί αξιωματούχοι μιλούν για μια «σπαρακτική απώλεια» που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την κοινότητα.

Η υπόθεση έχει αναδείξει για ακόμη μία φορά τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες κοινότητες της Αυστραλίας, από τις οποίες καταγόταν το κορίτσι. Οι κοινότητες αυτές συχνά ζουν σε δύσκολες συνθήκες, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υψηλά ποσοστά κοινωνικών προβλημάτων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τον εντοπισμό του υπόπτου όσο και για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του εγκλήματος. Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων ετών στη χώρα.

 

